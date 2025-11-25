Обязать безработных платить за ОМС? Матвиенко остудила спор одним словом — «справедливость»

Государство обязуется предоставлять бесплатную медицинскую помощь всем гражданам России в соответствии с Конституцией.

Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации, выдвинула на обсуждение предложение об обязательных платежах за медицинское страхование для трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости.

Она отметила, что поводом для такого обсуждения стали обращения со стороны региональных властей, которые сталкиваются с соответствующими трудностями на местах.

Слова Матвиенко передает «МК». Она отметила, что взносы за занимающихся трудовой деятельностью перечисляют работодатели, а выплаты за тех, кто не работает по объективным причинам — пенсионеров, детей, студентов, инвалидов — осуществляются из региональных бюджетов. Такая практика справедлива и останется прежней.

Глава Совета Федерации отдельно пояснила, что речь идёт о гражданах с неофициальными доходами.

К этой категории она отнесла тех, кто формально числится безработным, однако фактически получает значительные суммы и использует дорогостоящие автомобили, либо сдаёт квартиры по высокой стоимости, при этом декларируя заметно меньшие доходы.

Она отметила:

«Справедливость должна быть в обществе. Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать.

Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается.

Но если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС»,

— сказала Валентина Матвиенко.

Также она заверила, что любые перемены будут обсуждаться внимательно и аккуратно, а само нововведение пройдет общественные консультации.

Новая схема не коснётся лиц, не имеющих возможности трудиться по уважительным причинам. Однако отдельное решение будет искаться для тех, кто способен, но сознательно уклоняется от уплаты налогов и участия в финансировании медицины.

Ранее стало известно, что рассматривается вариант обязывать неработающих трудоспособных граждан ежегодно вносить по 45 тысяч рублей за своё участие в программе обязательного медицинского страхования.