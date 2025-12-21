Полмиллиона с хвостиком за третьего: выплату хотят поднять до 550 тысяч рублей

В Государственную думу поступит предложение увеличить размер выплаты, предназначенной для семей с тремя или более детьми, на погашение жилищных кредитов. Новый размер государственной поддержки предполагается установить на уровне не более 6,4 процента от всей суммы займа, но не менее 550 тысяч рублей. На сегодняшний день эта выплата составляет 450 тысяч рублей и выплачивается при рождении третьего или последующего ребёнка.
Первый заместитель председателя комитета по вопросам контроля Дмитрий Гусев, один из инициаторов, разъяснил логику изменений. По его словам, введение новой меры позволит учитывать рост цен на жильё и инфляцию, а также не допустить значительного увеличения нагрузки на бюджет. Он пояснил:
«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — пояснил Гусев.
Он также подчеркнул, что подобная корректировка призвана повысить эффективность поддержки семей, сделать распределение государственной помощи более справедливым и ориентированным на решение демографических задач. В качестве обоснования отмечалось, что новые условия позволят учесть особенности каждой семьи.
Ранее Валентина Матвиенко отмечала, что текущая система ипотечного кредитования для семей не способствует заметному росту рождаемости. Таким образом, инициаторы считают, что проект направлен на усиление социальной поддержки и улучшение условий жизни многодетных семей.
- Сейчас выплата: 450 000 рублей;
- Предлагаемый минимум: 550 000 рублей;
- Максимальный размер: 6,4% от суммы кредита.