Матвиенко — на «Ёлке желаний»: чем обернулось её участие

Валентина Матвиенко, занимающая пост председателя верхней палаты парламента, приняла активное участие в общероссийском благотворительном проекте «Ёлка желаний». На этот раз она помогла нескольким юным жителям Санкт-Петербурга осуществить их мечты на Новый год. Общение с детьми и их родителями проходило в теплой атмосфере, спикер интересовалась, понравились ли им подарки, и пожелала ребятам больше радостных впечатлений.

Шестилетняя Василиса мечтала увидеть цирковое представление на Фонтанке, и эта просьба была исполнена. Девочка познакомилась с артистами, дрессировщиками и смогла вблизи понаблюдать за тиграми и слонами. Во время встречи с Валентиной Матвиенко Василиса прочитала стихотворение, а председатель выразила надежду, что девочка будет развивать свои творческие способности.

Георгий, которому недавно исполнилось шесть, получил в подарок хоккейные коньки, а его маме был передан телефон с приложением, позволяющим контролировать уровень сахара в крови. Этот аппарат, как было отмечено, пригодится мальчику, когда он пойдет в школу. Валентина Матвиенко подчеркнула важность занятий спортом для здоровья и назвала хоккей "игрой настоящих мужчин".

Братья Родион и Арсений, которым девять и тринадцать лет соответственно, были обрадованы подарками: им вручили беспроводные наушники, смарт-часы и гантели. Глава Совета Федерации особо отметила их как мужественных мальчиков, следующих примеру отца, который ранее командовал штурмовым подразделением по защите страны.

— Он мог бы вами гордиться. И ребята должны гордиться своим отцом — героем, который защищал Родину и семью, — сказала Валентина Матвиенко.

После того как глава семьи получил серьезное ранение и долгое время лечился, весной прошлого года его не стало. Сейчас родные нуждаются в улучшении жилищных условий, и Валентина Матвиенко выразила уверенность, что городские власти и районная администрация подберут для них подходящее жильё.

Кроме того, среди участников акции оказалась многодетная семья, где воспитываются Алексей (11 лет), Ольга (8 лет) и Ксения (7 лет). Для них был организован совместный поход на новогоднее представление.

