7 апреля – какой сегодня праздник отмечают в России и в мире: важные исторические события и памятные даты

7 апреля богато на праздники, исторические события и знаковые даты.

День Карны-Плакальщицы

Согласно народному календарю, 7 апреля отмечается день Карны - языческой богини печали. В это время было принято готовить пшенную кашу с медом в память об усопших, а во дворе разводили костер, чтобы их души согрелись. Со временем этот праздник был вытеснен христианским Благовещением.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Один из 12 главных православных праздников. Его установили в честь явления Архангела Гавриила Деве Марии с вестью о будущем рождении Иисуса Христа. С этим днем в народе связывали приход весны.

Особой традицией на Благовещение было отпускать пернатых на волю, что символизировало надежду и милосердие.

День памяти погибших подводников

7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец". Тогда в результате пожара, который начался в кормовом отсеке, погибли 42 человека, в том числе капитан подлодки. Спасти удалось 27 моряков. Каждый год в этот день в России возлагают цветы к военным мемориалам и вспоминают моряков-подводников, погибших при исполнении служебного долга.

День госорганов рыбоохраны России

Праздник был учрежден в 1934 году и с тех пор 7 апреля напоминает о важности это сложной, но важной профессии. Ведь РФ – страна с крупнейшими запасами пресной воды, поэтому сохранение водной фауны – задача государственной важности.

Всероссийский день беременных

Был учрежден в 2006 году по инициативе благотворительных фондов и медорганизаций. Дата 7 апреля выбрана не случайно: праздник приурочили к Благовещению Пресвятой Богородицы.

Всемирный день здоровья

Появился в 1950 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь внимание к профилактике заболеваний, доступности медицины и здоровому образу жизни.

День метрической системы

Килограммы, литры и метры придумали французы в 18 веке. До этого вес, объем и расстояние измерялись везде по-разному: футами, локтями и так далее, что очень часто приводило к путанице.

Международный день бобра

Бобры – это не просто пушистые трудоголики, которые усердно строят плотины, но и значимая часть экосистемы. Праздник, учрежденный в их честь, – это возможность напомнить, как важна охрана этих грызунов. Бобров охраняют во многих странах, а в Канаде они и вовсе стали национальным символом.

День без домашнего труда в США

В Соединенных Штатах отдыхают не только от работы, но и от домашних дел. 7 апреля американские хозяйки откладывают пылесос, утюг, швабру и посвящают день себе. Идея праздника заключается в том, чтобы домашние хлопоты признать таким же трудом, как и работу на предприятии.

День материнства и красоты в Армении

В Армении 7 апреля чествуют женщин, особенно мам и бабушек.

Исторические события, которые произошли 7 апреля

В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер начал продажу первых в мире серных спичек.

В 1930 году в СССР было утверждено положение об исправительных трудовых лагерях, что положило начало организации ГУЛАГа.

В 1989 год в Норвежском море затонула советская атомная подлодка "Комсомолец", погибли 42 моряка.

В этот день родились:

голландский художник, ученик Рембрандта Герард Доу;

советский полярный исследователь, океанолог, Герой СССР Михаил Сомов;

выдающийся физик, один из основоположников квантовой теории полупроводников Леонид Келдыш;

российский шансонье Михаил Круг;

культовый американский режиссер, автор "Крестного отца" Фрэнсис Форд Копполе;

бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер;

председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко;

звезда боевиков Джеки Чан.

