2 апреля – какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире – памятные даты и знаковые события

На 2 апреля приходится немало праздников и знаковых событий, в том числе День единения народов России и Белоруссии.
День Фотиньи Колодезницы
В народном календаре 2 апреля обозначено как день Фотиньи Колодезницы. Наши предки считали, что в этот день вода в колодцах становится целебной. Поэтому ей было принято умываться.
Кроме того, 2 апреля на Руси отдавали дань уважения льну: женщины выносили во двор льняные платья и вывешивали их на заборах. А девушки водили большие хороводы. При этом обязательным атрибутом танца было длинное льняное полотенце. Наши предки верили, что это привлечет завидных женихов.
Международный день детской книги
Праздник появился в 1967 году и приурочен ко дню рождения сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В России в этот день проводят книжные выставки и специальные мероприятия в библиотеках, а также чествуют авторов детских произведений.
Национальный день хорька в США
Этот праздник отмечают с 2014 года. Хорек считается официально одомашненным животным в США. Праздник создали, чтобы привлечь внимание американцев к особенностям ухода за этим зверьком.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Эта дата появилась в 2007 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание к людям с расстройством аустического спектра и помочь им повысить качество жизни. Аутизм представляет собой особенность развития, для которой характерны сложности общения с людьми и взаимодействия с окружающим миром. Это расстройство проявляется еще в раннем детстве и сопровождает человека всю жизнь.
Что произошло 2 апреля:
- В 1718 году Петр I основал Тайную канцелярию для расследования важных госпреступлений.
- В 1769 году во время русско-турецкой войны наши войска вернули ранее захваченный неприятелем Таганрог.
- В 1794 году во Франции была создана первая в мире авиакомпания Aerostiers. Она запустила в небо разведывательный воздушный шар.
- В 1912 году лайнер "Титаник" вышел в море и успешно провел ходовые испытания.
- В 1966 году советский спутник "Луна-10" впервые в мире облетел Луну.
В этот день родились:
- король франков, герцог Баварии Карл Великий;
- князь, герой "Слово о полку Игореве" Игорь Святославич;
- итальянский астроном, составившая первую карту Луны Франческо Мария Гримальди;
- итальянский авантюрист, прославившийся любовными похождениями, Джакомо Казанова;
- датский писатель и сказочник Ханс Кристиан Андерсен;
- французский писатель Эмиль Золя;
- артист цирка, дрессировщик Вальтер Запашный;
- музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
