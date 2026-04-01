Городовой / Полезное / 2 апреля – какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире – памятные даты и знаковые события
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 апреля – какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире – памятные даты и знаковые события

Опубликовано: 1 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Календарь событий на 2 апреля 

На 2 апреля приходится немало праздников и знаковых событий, в том числе День единения народов России и Белоруссии. Что еще отмечают в этот день, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру" (18+).

День Фотиньи Колодезницы

Legion-Media
Legion-Media

В народном календаре 2 апреля обозначено как день Фотиньи Колодезницы. Наши предки считали, что в этот день вода в колодцах становится целебной. Поэтому ей было принято умываться.

Кроме того, 2 апреля на Руси отдавали дань уважения льну: женщины выносили во двор льняные платья и вывешивали их на заборах. А девушки водили большие хороводы. При этом обязательным атрибутом танца было длинное льняное полотенце. Наши предки верили, что это привлечет завидных женихов.

Международный день детской книги

Legion-Media
Legion-Media

Праздник появился в 1967 году и приурочен ко дню рождения сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В России в этот день проводят книжные выставки и специальные мероприятия в библиотеках, а также чествуют авторов детских произведений.

Национальный день хорька в США

Legion-Media
Legion-Media

Этот праздник отмечают с 2014 года. Хорек считается официально одомашненным животным в США. Праздник создали, чтобы привлечь внимание американцев к особенностям ухода за этим зверьком.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Legion-Media
Legion-Media

Эта дата появилась в 2007 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы привлечь внимание к людям с расстройством аустического спектра и помочь им повысить качество жизни. Аутизм представляет собой особенность развития, для которой характерны сложности общения с людьми и взаимодействия с окружающим миром. Это расстройство проявляется еще в раннем детстве и сопровождает человека всю жизнь.

Что произошло 2 апреля:

  • В 1718 году Петр I основал Тайную канцелярию для расследования важных госпреступлений.
  • В 1769 году во время русско-турецкой войны наши войска вернули ранее захваченный неприятелем Таганрог.
  • В 1794 году во Франции была создана первая в мире авиакомпания Aerostiers. Она запустила в небо разведывательный воздушный шар.
  • В 1912 году лайнер "Титаник" вышел в море и успешно провел ходовые испытания.
  • В 1966 году советский спутник "Луна-10" впервые в мире облетел Луну.

В этот день родились:

  • король франков, герцог Баварии Карл Великий;
  • князь, герой "Слово о полку Игореве" Игорь Святославич;
  • итальянский астроном, составившая первую карту Луны Франческо Мария Гримальди;
  • итальянский авантюрист, прославившийся любовными похождениями, Джакомо Казанова;
  • датский писатель и сказочник Ханс Кристиан Андерсен;
  • французский писатель Эмиль Золя;
  • артист цирка, дрессировщик Вальтер Запашный;
  • музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью