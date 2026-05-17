Хайям одной фразой раскрыл роль человека на Земле: бесценная мудрость о любви и доброте — сегодня важнее, чем век назад
Хайям одной фразой раскрыл роль человека на Земле: бесценная мудрость о любви и доброте — сегодня важнее, чем век назад

Опубликовано: 17 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Слова великого иранского поэта особенно актуальны в наши дни

Омар Хайям, широко известный в современном мире как выдающийся персидский поэт, тысячу лет назад был признан в первую очередь как философ и математик. Посвящая значительное время научным изысканиям, мудрец также глубоко изучал человеческую природу, впоследствии облекая наблюдения за поступками людей в лаконичные четверостишия — рубаи.

В своих лаконичных протзведениях поэт выступал с критикой человеческих пороков и прославлял добродетели. Одно из его стихотворений было посвящено осмыслению нашей роли на Земле.

"Чем за общее счастье без толку страдать — Лучше счастье кому-нибудь близкому дать. Лучше друга к себе привязать добротою, Чем от пут человечество освобождать".

Омар Хаяйм призывал каждого человека проявлять доброту и любовь к тем, кто находится рядом, а не стремиться к роли спасителя всего мира. Великий мудрец считал, что подлинная ценность нашей жизни заключается в заботе о семье и друзьях.

Следуя простым принципам, которые озвучил поэт, можно сильно улучшить качество собственной жизни.

