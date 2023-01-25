Иосиф Пригожин

Поклонники не могут поверить в увиденное.
Есть один нюанс.
Ребенок выдал всю правду о родственниках.
Его личность уже раскрыта.
Девушка пренебрегает здоровьем малыша.
Малыш появился на свет меньше месяца назад.
Звезда уже давно счастлива с Иосифом Пригожиным, но до сих пор помнит пережитый ужас.
Звездные дедушка и бабушка наконец-то познакомились с внуком.
Предугадать подобный поворот событий просто невозможно.
Продюсер сравнил себя с руководителем предприятия.
Всплыли подробности о том, как проходила беременность Данаи.
Продюсер не остался равнодушен к событию.
16 августа известный продюсер стал дедом.
События 30-летней давности кому-то до сих пор мешают спать по ночам.
Продюсер не удивлен, что группа обрела такую невероятную любовь.
Музыкальный продюсер стал дедушкой во второй раз 16 августа.
Если тяжелые времена наступят, Валерия может быть спокойна.
Продюсер воспитывает внучку Селин, но не приходится ей кровным родственником.
Знаменитый продюсер души не чает в малолетних наследниках.
Продюсер считает, что технически песни «Ласкового мая» может перепеть любой артист.