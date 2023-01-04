Группа «Ласковый май»

В песне скрыт глубокий смысл.
Продюсер сам бросил тень на свою репутацию.
О проблемах еще не подозревали.
Продюсер пригрозил уголовной ответственностью.
Продюсер поплатился за свои слова.
Он умер неожиданно.
Об этой истории мало кто знал.
Продюсер никак не угомонится.
Популярный советский бойз-бэнд заявил о себе не на телевидении, а с помощью радио и кассет для магнитол.
Легендарная группа до сих пор не оставляет никого равнодушным.
Планы злоумышленников всплыли спустя годы.
Без поддержки экс-лидера СССР не обошлось.
Исполнители в один голос упрекали Шатунова в непрофессионализме.
Интернета в те времена еще не было, но он и не понадобился культовой группе.
В ход поклонницы пускали свое главное оружие.
Участники популярного бойз-бэнда конца 80-х не обладали музыкальным талантом.
Поначалу талантливых мальчишек только слышали, но не видели.
Примадонна не ожидала, что ее популярность можно превзойти.
Музыкальный продюсер отметил, что деньги для артиста не главное.
Продюсер не удивлен, что группа обрела такую невероятную любовь.