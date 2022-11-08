Продюсер сам бросил тень на свою репутацию.
Продюсер пригрозил уголовной ответственностью.
Продюсер поплатился за свои слова.
Он умер неожиданно.
Певец подготовил новую программу.
Об этой истории мало кто знал.
Продюсер вне себя от гнева.
Артист долго хранил секрет.
Постоянные ссоры происходят по одной причине.
Вокруг обожаемых хитов продолжаются баталии.
Артист умер очень неожиданно.
Продюсеру не могут простить его выходок.
Продюсер никак не угомонится.
Планы злоумышленников всплыли спустя годы.
Битва началась еще при жизни артиста.
Без поддержки экс-лидера СССР не обошлось.
Продюсер не собирается мириться с потерей прав на хиты.
Примадонна не ожидала, что ее популярность можно превзойти.
Продюсер всерьез намерен раскрутить свою «теорию заговора».
Продюсер продолжает строить свою популярность на смерти бывшего подопечного.