Городовой / Город / Неласковый поворот для «Ласкового мая»: экс-продюсер Разин обвинён в мошенничестве
Опубликовано: 25 ноября 2025 21:00
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В 2024 году было возбуждено уголовное дело.

Андрей Разин, бывший руководитель коллектива «Ласковый май», в настоящее время обвиняется в мошенничестве, сумма ущерба по этому делу оценивается в сотни миллионов рублей. Обвинение было выдвинуто после длительного расследования, начавшегося в 2024 году.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на адвоката продюсера Асель Мухтарову-Казарновскую, "в рамках уголовного дела проводилась экспертиза по оценке причиненного ущерба. Там огромные цифры, сильно больше полумиллиарда рублей".

Следствие считает, что Разин заключил фиктивное соглашение с поэтом Сергеем Кузнецовым, что дало возможность незаконно получать вознаграждение за произведения Юрия Шатунова.

Расследование также касается неправомерного использования объектов авторских прав, подделки документов и спорных финансовых операций. В зависимости от решения суда, обвиняемому может грозить лишение свободы на период от двух до десяти лет.

Также стало известно, что Светлана Шатунова подала заявление в патентное ведомство для регистрации товарного знака «Юрий Шатунов».

Юлия Аликова
