«Страшная вонь» и 160 тысяч рублей: как рождалась торговля на Сенной площади в Петербурге

История Сенной площади Санкт-Петербурга — это история неукротимой торговой жизни, начинавшейся с простых крестьянских повозок и достигавшей вершин архитектурной мысли.

Начало этому оживленному торжищу положил 1737 год, когда предприимчивые купцы стали привозить сено на участок, тогда еще покрытый редким лесом.

Уже в 1785 году на этом месте установили продовольственный торг, разрешив крестьянам из окрестных деревень продавать свои товары в базарные дни.

Если не удавалось продать все сразу, оставались до следующего базарного дня, формируя основу будущего колорита площади.

«Трудовой народ» и дешевые продукты: народное сердце Сенной

В начале XIX века рыночную площадь разделяли два ряда деревьев, продолжавших линию Садовой улицы. На одной половине крестьяне с возов и саней бойко торговали продуктами, на другой — велся постоянный торг.

Среди покупателей рынка преобладал «трудовой народ», ведь на Сенной продукты стоили значительно дешевле, чем на других городских рынках. Особенно популярной площадь становилась перед праздниками.

Толпа в эти дни была так велика, что «трудно было протолкнуться, хотя у разносчиков получалось». Бродили здесь и нищие, которым подавали не только мелкую монету, но и сами продукты.

Монахини, собирающие «для святой обители», также получали свои пожертвования — деньги для них специально разменивали и откладывали.

Железные павильоны и вечная антисанитария: битва за чистоту

Настоящий архитектурный поворот произошел в 1883 году, когда по проекту архитектора И. С. Кинера были построены громадные железные павильоны со стеклянными крышами и двумя сквозными проходами.

Купцы распределились по рядам: мясные продукты продавали недалеко от старинной гауптвахты, ближе к Демидову переулку — рыбой, у церкви Успения предлагали овощи и фрукты.

У Таирова переулка можно было приобрести скобяные товары, корзины, кадки и корыта.

Однако такое устройство не помогло справиться с главной проблемой — антисанитарией. Даже городская управа признавала:

«Сенная и переулки, её окружающие, издают такую страшную вонь, которая буквально может довести до обморока».

Санитарная комиссия предприняла попытку запретить торговлю на Сенной, но этому воспротивилась Дума.

Рынок был слишком выгоден для города, принося до 160 тысяч рублей в год, да и закрытие столь недорогого рынка точно не обрадовало бы население.

«Невыгодно городу»: когда протесты имели вес

Еще в 1860 году купцы предлагали городу построить здание рынка за свой счет, с условием сдать его в аренду на 30 лет. Но городу это предложение показалось невыгодным, и оно было отклонено.

Только к концу XIX века Сенный рынок обрел более или менее цивилизованный вид, но это было лишь начало долгой истории этого знакового места.