Невский проспект Петербурга: как лес и монастырь породили главную улицу империи

От берез и фонарей до небоскребов-новоделов — история главной улицы.

Триста лет назад на месте нынешнего Невского проспекта раскинулись болота и густой лес. Никаких сверкающих витрин, парадных фасадов и кофеен на каждом шагу — лишь романтика дикой природы.

С тех пор Невский пережил головокружительную трансформацию: от первых просек, соединяющих верфь и монастырь, до конки, трамваев, военных танков, советских манифестаций, и, наконец, бесчисленного множества современных кафе и магазинов.

Глава I: как появился Невский проспект в XVIII веке

В 1704 году Петр I принял решение о строительстве верфи на левом берегу Невы. Так появилась Адмиралтейская крепость, а вокруг нее — первые дома корабельных мастеров.

Тем временем, на другом конце будущей главной артерии города, закладывался монастырь — будущая Александро-Невская лавра. Монахи развивали хозяйство, основывали слободы, возводили сады, пильные мельницы и кузни.

Возникла потребность соединить два важнейших центра — Адмиралтейство и монастырь. Так появилась первая просека, прокладываемая с разных сторон матросами, шведскими солдатами, монахами и крестьянами.

Небольшое расхождение в ориентирах привело к тому, что в районе современной площади Восстания две группы прокладчиков чуть-чуть не сошлись. Так образовался характерный излом Невского проспекта.

К 1720-м годам просека стала главной дорогой города. По ней въезжали в столицу иностранные послы, гости и важные лица, делая Невскую перспективу визитной карточкой Санкт-Петербурга.

В этот период проспект был облагорожен: высадили березы, замостили дорогу, установили первые уличные фонари, а под ними появились скамейки.

К середине века за строительство взялись более серьезно: территорию начали осваивать императорские родственники и приближенные. Появились Аничков дворец с садами и фонтанами, а затем — дворец Строгановых.

В 1760-х годах была создана градостроительная комиссия, что ознаменовало эпоху классицизма и активной каменной застройки.

Глава II: первые бульвары и Невский в XIX веке

XIX век превратил Невский проспект в настоящий архитектурный ансамбль. В 1799 году было принято решение снести старую церковь Рождества Богородицы для строительства чего-то грандиозного.

Победивший в конкурсе проектов Андрей Воронихин, бывший крепостной графов Строгановых, возвел Казанский собор, строительство которого заняло 10 лет и было завершено в 1811 году.

Параллельно с этим, с 1806 по 1823 год, обновлялось здание Адмиралтейства, приобретая свои современные очертания. Вокруг него, начиная с 1816 года, появились бульвары, аллеи и прогулочные зоны.

Карл Росси продумал ансамбли, призванные украсить проспект: вход на Дворцовую площадь через арку Главного штаба, Михайловская улица и площадь Островского.

В 1832 году проспект вымостили торцами — шестигранными деревянными шашками, по которым до 1924 года передвигались кареты, извозчики, а затем и первые автомобили.

Вторая половина XIX века ознаменовалась еще более активной застройкой и архитектурной эклектикой. На углу Фонтанки появился дворец Белосельских-Белозерских — последний частный дворец на проспекте.

Вслед за ним началась волна строительства «доходных домов», предназначенных для сдачи в аренду. Появились новые типы магазинов — «Пассажи», самый известный из которых расположился напротив Гостиного двора.

Глава III: модерн и Невский в начале XX века

К началу XX века Невский проспект стал витриной всей Российской империи. Архитектурный стиль изменился: на смену строгости классицизма и буйству эклектики пришел элегантный модерн.

Одним из первых в этом стиле стало здание компании «Зингер», построенное в 1904 году по проекту Павла Сюзора. Его можно увидеть на углу у канала Грибоедова, напротив Казанского собора.

За ним последовала волна бизнес-построек: коммерческий банк «Юнкер и К°» (дом № 12) и частный коммерческий банк на углу с Адмиралтейским проспектом (дом № 1). К 1917 году на Невском сконцентрировалась практически вся финансовая мощь империи.

Главным торговым центром оставался Гостиный двор — огромный универмаг, к концу XIX века оснащенный газовым и даже электрическим освещением, воздушным отоплением и зеркальными витринами.

Аристократия также проводила время в Английском клубе (дом № 84–85), где обсуждались новости, офицеры и чиновники собирались в Благородном собрании (дом № 15), а Купеческий клуб (дом № 30), основанный в 1859 году, служил местом для деловых обсуждений.

Глава IV: проспект 25 Октября

С приходом советской власти Невский проспект начал новую главу своей истории. В 1918 году его переименовали в проспект 25 Октября.

На фоне революционных событий архитектура также претерпела изменения, уступив место строгости, лаконичности и конструктивизму.

Жилым домам добавляли квадратные метры, а бывшие дворцы и церкви меняли свое назначение: Строгановский дворец стал музеем, в Аничковом дворце в 1937 году поселился Дворец пионеров, в лютеранской церкви Святых Петра и Павла открылся бассейн, а католический костел Святой Екатерины превратили в склад.

В Казанском соборе в 1932 году разместился Музей истории религии и атеизма, а Александро-Невская лавра стала Музеем городской скульптуры.

Во время Великой Отечественной войны многие здания были разрушены. В это же время появилась надпись, ставшая символом блокадного города: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»

После Победы началась масштабная реставрация: некоторые дома восстановили в первозданном виде, другие — отстроили заново.

Глава V: Невский сегодня

В 1990-е годы на Невском проспекте начался строительный ренессанс. Некоторые дома вовсе исчезли с карты города.

Владельцы обнаруживали, что здание находится в аварийном состоянии, после чего дом разбирали — зачастую без разрешений — и на его месте появлялся новодел с историческим фасадом.

К началу 2010-х годов в моду вошли мансарды, например, дома под номерами 3 и 64 обзавелись модными чердаками.

С 1999 по 2004 год прошла масштабная реконструкция. Фасады также не остались без внимания: с 2005 по 2006 год появилась художественная подсветка.

А в 2008-м на проспекте сделали еще один шаг к цивилизации, выделив полосу для общественного транспорта.

Современный Невский проспект — это главная улица города. В Новый год, 9 мая, в День города или на День святого Александра Невского (12 сентября), проспект превращается в пешеходную зону.

Сегодня здесь можно увидеть все стили и эпохи: имперские фасады, сталинские здания и современные постройки, создавая неповторимый облик главной улицы Петербурга.