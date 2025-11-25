Петербургским «наливайкам» могут закрутить краник: ужесточение уже в следующем году

Новости по теме

Перформанс в память о любимых барах: почему петербуржцы протестуют против нового закона о «наливайках»

Перейти

В Питере больше не пить: «Закон о наливайках» меняет правила игры

Перейти

В Питере больше не пить: новый закон депутатов ударит по барам и «наливайкам» у домов

Перейти

Квартирные аферисты под ударом: в Госдуме вносят закон, чтобы пресечь обман при продаже жилья

Перейти

Не успел вступить в силу закон о выгуле собак в Петербурге, как первых нарушителей нашли в парке Победы

Перейти