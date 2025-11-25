Городовой / Город / Петербургским «наливайкам» могут закрутить краник: ужесточение уже в следующем году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Самурайский кодекс» петербургской коммуны: как выжить новичкам в коммунальных квартирах Город
«Страшная вонь» и 160 тысяч рублей: как рождалась торговля на Сенной площади в Петербурге Город
Неласковый поворот для «Ласкового мая»: экс-продюсер Разин обвинён в мошенничестве Город
Охота запрещена, но легенды живут: можно ли встретить настоящих моржей под Петербургом Общество
Борода, костюм и… 300 тысяч: сколько зарабатывают петербургские Деды Морозы Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Петербургским «наливайкам» могут закрутить краник: ужесточение уже в следующем году

Опубликовано: 25 ноября 2025 22:00
Петербургским «наливайкам» могут закрутить краник: ужесточение уже в следующем году
Петербургским «наливайкам» могут закрутить краник: ужесточение уже в следующем году
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В городе закрыли 12 заведений, а ещё у 38 временно отозвали лицензии на продажу алкогольной продукции.

Александр Ситов, возглавляющий комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, высказался по поводу возможных ужесточений закона о «наливайках», сообщает 78.ru.

По его словам, в следующем году обсуждение закона о таких объектах может стать более строгим. Это связано с тем, что итоговые цифры по работе заведений станут яснее.

На сегодняшний день в Петербурге более 2500 предприятий, имеющих лицензию и располагающихся на первых этажах многоквартирных зданий, осуществляют деятельность как точки общественного питания. За последнее время только 12 из них были закрыты, что составляет около 0,01% от общего числа.

Как уточнил Ситов, вопрос ужесточения законодательства вернут в повестку после получения полной статистики.

Чиновник также отметил тенденцию: некоторые магазины, специализировавшиеся на продаже алкоголя, изменили формат и перешли к работе в качестве обычных торговых точек, реализуя алкогольную продукцию лишь до 22:00.

Часть подобных торговых предприятий не стала продлевать лицензию на деятельность как общее питание и не внесла свои данные в специальный реестр. Некоторые учреждения подали заявки, и сейчас в реестр включено порядка 400 заведений из более чем 570 заявившихся.

Ранее стало известно, что в городе возможно сокращение числа торговых точек с низким уровнем дохода, специализирующихся на алкоголе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью