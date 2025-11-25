Петербургским «наливайкам» могут закрутить краник: ужесточение уже в следующем году

Александр Ситов, возглавляющий комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, высказался по поводу возможных ужесточений закона о «наливайках», сообщает 78.ru.
По его словам, в следующем году обсуждение закона о таких объектах может стать более строгим. Это связано с тем, что итоговые цифры по работе заведений станут яснее.
На сегодняшний день в Петербурге более 2500 предприятий, имеющих лицензию и располагающихся на первых этажах многоквартирных зданий, осуществляют деятельность как точки общественного питания. За последнее время только 12 из них были закрыты, что составляет около 0,01% от общего числа.
Как уточнил Ситов, вопрос ужесточения законодательства вернут в повестку после получения полной статистики.
Чиновник также отметил тенденцию: некоторые магазины, специализировавшиеся на продаже алкоголя, изменили формат и перешли к работе в качестве обычных торговых точек, реализуя алкогольную продукцию лишь до 22:00.
Часть подобных торговых предприятий не стала продлевать лицензию на деятельность как общее питание и не внесла свои данные в специальный реестр. Некоторые учреждения подали заявки, и сейчас в реестр включено порядка 400 заведений из более чем 570 заявившихся.
Ранее стало известно, что в городе возможно сокращение числа торговых точек с низким уровнем дохода, специализирующихся на алкоголе.