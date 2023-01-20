Мужчина старался оградить наследников от лишнего внимания.
Женщина долго молчала.
Правда выяснилась только после смерти артиста.
Семейная тайна перестала быть секретом.
Продюсер сам бросил тень на свою репутацию.
О проблемах еще не подозревали.
За дело взялась инициативная группа.
Продюсер поплатился за свои слова.
Он умер неожиданно.
Имя скульптора не раскрывается.
Для женщины настали тяжелые времена.
Семья артиста определилась с эскизом.
Артист решился на серьезное хирургическое вмешательство.
Артист вел закрытый образ жизни.
Продюсер вне себя от гнева.
Певец стал для поклонниц почти мистической фигурой.
Вокруг обожаемых хитов продолжаются баталии.
Артист умер очень неожиданно.
Продюсеру не могут простить его выходок.
Вокруг смерти певца все еще не утихают скандалы.