Белые голуби и святой Георгий: поклонники символично попрощались с Юрием Шатуновым в Петербурге

Владимирский собор в Санкт-Петербурге получил уникальный дар — икону святого Георгия, пожертвованную поклонниками песен Юрия Шатунова. Эта трогательная акция стала выражением глубокой памяти о популярном певце, ушедшем из жизни в 2022 году.

Объединение поклонников и сбор средств

Как пишет 78.ru, фанаты Юрия Шатунова из разных городов объединились для организации этого дара. Они собрали необходимые средства всего за восемь дней, получив помощь от других фан-клубов.

«Скоро три года, как Юрия Шатунова нет с нами, и в упокоение души народного артиста мы собрали пожертвования и решили подарить икону в этот замечательный день», — рассказала представитель фан-клуба Елена Кобзева.

Это свидетельствует о большом уважении и любви поклонников к певцу, которого они считают «народным артистом», несмотря на отсутствие официального звания.

Выбор даты и символизм

Изначально планировалась другая дата для дарения иконы. Однако Владимирский собор согласился провести церемонию в день памяти святого Георгия, что придало этому событию особый символизм. Выбор имени святого Георгия также неслучаен — это крещенское имя Юрия Шатунова.

На иконе изображен святой Георгий Победоносец. В нижней части нанесена памятная надпись:

«Сия икона — вклад о упокоении души народного певца России раба Божия Георгия (Юрия Шатунова) от благодарных почитателей его таланта».

После церемонии дарения поклонники выпустили белых голубей в соборном дворике, что стало трогательным жестом прощания с любимым певцом.

Тайные добрые дела Юрия Шатунова

Елена Кобзева отметила, что Юрий Шатунов делал много добрых дел, о которых мало кто знал. Он дарил иконы старинным храмам и помогал детским домам. Певец был скромным человеком и никогда не афишировал свои благотворительные поступки. Подробности о его добрых делах стали известны поклонникам уже после его смерти.

Значение события

Дар иконы Владимирскому собору — это не просто благотворительный жест, но и выражение глубокой памяти о Юрии Шатунове. Это подчеркивает его популярность и любовь поклонников. Акция показывает, что певец занял особое место в сердцах многих людей, и его творчество продолжает влиять на жизни его почитателей.

Инициатива поклонников стала примером того, как люди могут объединяться для того, чтобы увековечить память о любимых артистах и продолжать дело, которому они посвятили свою жизнь.

Акция фан-клуба Юрия Шатунова имеет важное социальное значение. Она демонстрирует, что память о людях искусства живет не только в их творчестве, но и в сердцах их поклонников. Сбор средств за короткий срок свидетельствует о сильном объединении фан-клуба и глубоком уважении к артисту.

Выпуск белых голубей стал трогательным завершением мероприятия.