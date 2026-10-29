Обычная сеть сгорит: инженеры создали тяговые трансформаторы невиданной мощи для ВСМ Москва — Петербург

Совсем скоро добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет всего за 2 часа 15 минут.

В России строят первую специализированную высокоскоростную магистраль. Для нее проектируют полностью отечественный поезд.

На испытаниях он сможет разгоняться до 400 км/ч. Запустить движение планируют уже к 2028 году.

Но заставить поезд мчать быстрее ветра — сложнейшая инженерная задача.

Ток двойной мощности

Обычная железнодорожная электросеть не выдержит такую нагрузку: поезду нового поколения нужно гигантское количество энергии.

Поэтому российские инженеры спроектировали новые тяговые трансформаторы мощностью 48 000 кВА, рассказали в канале проекта первого этапа сети ВСМ. Они ровно в два раза мощнее тех, что работают на наших железных дорогах прямо сейчас.

Вдоль всей трассы между двумя столицами построят 12 тяговых подстанций. Новая разработка помогла сильно сэкономить: на каждой станции поставят всего по три трансформатора вместо обычных пяти.

Меньше дорогого оборудования — проще следить за сетью и дешевле ее обслуживать.

Эффект самолета: почему вагоны запечатают наглухо

На скорости 400 км/ч воздух вокруг состава превращается в плотную упругую стену. Когда два таких экспресса разъезжаются на встречных путях или поезд на полной скорости влетает в тоннель, происходит резкий аэродинамический удар.

Без защиты у пассажиров мгновенно закладывало бы уши от перепадов давления.

Чтобы внутри было тихо и комфортно, поезд делают максимально герметичным — почти как пассажирский лайнер.

Входные двери получат усиленные уплотнители по всему контуру. При закрытии они буквально «впечатываются» в проем.

За этим следит автоматика: если хотя бы одна створка приоткроется хоть на пару миллиметров, состав физически не сможет сдвинуться с места.

Броня для машиниста и «жидкие» окна для пассажиров

Особое внимание уделили окнам. На такой скорости даже небольшая птица или отскочивший с путей гравий могут стать серьезной угрозой.

Лобовое стекло кабины машиниста сделали многослойным и сверхпрочным. Оно спокойно держит колоссальное давление встречного воздуха. Внутрь стекла встроили невидимый электрообогрев — в снег и лютый мороз окно останется абсолютно прозрачным.

сделали многослойным и сверхпрочным. Оно спокойно держит колоссальное давление встречного воздуха. Внутрь стекла встроили невидимый электрообогрев — в снег и лютый мороз окно останется абсолютно прозрачным. Боковые окна в салоне решили не вставлять в привычные рамки. Их вклеивают прямо в алюминиевый корпус поезда специальным полимерным составом.

Этот клей творит чудеса. Он работает как мягкий амортизатор: поглощает вибрации на бешеных скоростях, снижает шум и бережет стекло от трещин.

А еще клеевой шов решает проблему погоды: металл и стекло расширяются от жары по-разному, но эластичный клей легко компенсирует эту разницу и в летний зной, и в зимние морозы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что названы точные сроки ходовых тестов поезда ВСМ.