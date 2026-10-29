Обычная сеть сгорит: инженеры создали тяговые трансформаторы невиданной мощи для ВСМ Москва — Петербург

В России строят первую специализированную высокоскоростную магистраль. Для нее проектируют полностью отечественный поезд.
На испытаниях он сможет разгоняться до 400 км/ч. Запустить движение планируют уже к 2028 году.
Но заставить поезд мчать быстрее ветра — сложнейшая инженерная задача.
Ток двойной мощности
Обычная железнодорожная электросеть не выдержит такую нагрузку: поезду нового поколения нужно гигантское количество энергии.
Поэтому российские инженеры спроектировали новые тяговые трансформаторы мощностью 48 000 кВА, рассказали в канале проекта первого этапа сети ВСМ. Они ровно в два раза мощнее тех, что работают на наших железных дорогах прямо сейчас.
Вдоль всей трассы между двумя столицами построят 12 тяговых подстанций. Новая разработка помогла сильно сэкономить: на каждой станции поставят всего по три трансформатора вместо обычных пяти.
Меньше дорогого оборудования — проще следить за сетью и дешевле ее обслуживать.
Эффект самолета: почему вагоны запечатают наглухо
На скорости 400 км/ч воздух вокруг состава превращается в плотную упругую стену. Когда два таких экспресса разъезжаются на встречных путях или поезд на полной скорости влетает в тоннель, происходит резкий аэродинамический удар.
Без защиты у пассажиров мгновенно закладывало бы уши от перепадов давления.
Чтобы внутри было тихо и комфортно, поезд делают максимально герметичным — почти как пассажирский лайнер.
Входные двери получат усиленные уплотнители по всему контуру. При закрытии они буквально «впечатываются» в проем.
За этим следит автоматика: если хотя бы одна створка приоткроется хоть на пару миллиметров, состав физически не сможет сдвинуться с места.
Броня для машиниста и «жидкие» окна для пассажиров
Особое внимание уделили окнам. На такой скорости даже небольшая птица или отскочивший с путей гравий могут стать серьезной угрозой.
- Лобовое стекло кабины машиниста сделали многослойным и сверхпрочным. Оно спокойно держит колоссальное давление встречного воздуха. Внутрь стекла встроили невидимый электрообогрев — в снег и лютый мороз окно останется абсолютно прозрачным.
- Боковые окна в салоне решили не вставлять в привычные рамки. Их вклеивают прямо в алюминиевый корпус поезда специальным полимерным составом.
Этот клей творит чудеса. Он работает как мягкий амортизатор: поглощает вибрации на бешеных скоростях, снижает шум и бережет стекло от трещин.
А еще клеевой шов решает проблему погоды: металл и стекло расширяются от жары по-разному, но эластичный клей легко компенсирует эту разницу и в летний зной, и в зимние морозы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что названы точные сроки ходовых тестов поезда ВСМ.