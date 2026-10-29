Гуляйте без спешки: у Петергофа ввели «дневной безлимит» за 200 рублей

Новый тариф будет работать только на двух городских стоянках.

Если планируете ехать в Петергоф на машине, у нас есть хорошая новость. Городские власти решили упростить жизнь автомобилистам и на зимний период поменяли правила оплаты парковки рядом с музеем-заповедником.

Что меняется?

С 1 ноября 2026 года и по 31 марта 2027 года на двух популярных парковках у Петергофа отменяется привычная почасовая оплата. Вместо неё вводится единый «зимний тариф» — 200 рублей в сутки, рассказали в городском Комитете по транспорту.

Это очень удобно: вам не нужно следить за временем или судорожно доплачивать, если прогулка по парку затянулась. Заплатили один раз — и машина спокойно стоит весь день.

Где это действует?

Новый тариф будет работать только на двух городских стоянках:

ул. Прудовая, участок 6;

ул. Морского Десанта, участок 3п.

Почему решили сделать такой тариф?

Всё просто — сезон фонтанов закрыт, и поток туристов заметно спадает. Городу нет смысла удерживать сложную почасовую систему, когда машин становится меньше.

Зимний тариф — это способ сделать поездки в Петергоф комфортнее для местных жителей и тех, кто любит гулять по парку в тишине, без летней суеты.

Что будет весной?

Не забывайте, что это временная мера. С 1 апреля 2027 года, как только начнется новый туристический сезон и откроются фонтаны, парковки снова перейдут на стандартную почасовую оплату.

Где искать информацию?

Если вдруг возникнут вопросы, правила пользования парковками или изменения в графике работы можно посмотреть на официальном сайте gcup.spb.ru.

А если что-то непонятно или возникли технические проблемы, звоните на круглосуточную «горячую линию»: +7 (812) 417-51-07. Там подскажут и помогут разобраться.

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