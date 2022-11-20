Михаил Горбачев

Она разбила его надежду.
Политик скончался на 82-м году жизни.
Единственного президента СССР проводили в последний путь в Колонном зале Дома Союзов.
Первый и последний президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после долгой болезни.
Без поддержки экс-лидера СССР не обошлось.
Экс-президент не шиковал, несмотря на высокий статус.
Экс-губернатор Калифорнии посвятил почившему политику целый пост.
В Центральной клинической больнице сообщили о смерти политика.
Многочисленные родственники политика давно эмигрировали.
Точный диагноз бывшего генсека врачи не разглашают.