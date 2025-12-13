Городовой / Город / Неласковый май для Андрея Разина: продюсер покинул Россию после возбуждения дела
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе
Неласковый май для Андрея Разина: продюсер покинул Россию после возбуждения дела

Опубликовано: 13 декабря 2025 00:00
Неласковый май для Андрея Разина: продюсер покинул Россию после возбуждения дела
Неласковый май для Андрея Разина: продюсер покинул Россию после возбуждения дела
Андрей Разин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму 500 миллионов рублей.

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул территорию России после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Сейчас известно, что он находится во Флориде, сообщают РИА Новости.

Андрею Разину вменяют оформление фиктивного контракта с поэтом Сергеем Кузнецовым. Согласно данным правоохранителей, подобное соглашение дало возможность производителю незаконным образом получать авторское вознаграждение за произведения, исполняемые Юрием Шатуновым.

Кроме того, в действиях подозреваемого усматриваются нарушения, связанные с применением поддельных бумаг и проведением сомнительных финансовых операций.

В случае признания вины, Андрею Разину грозит срок лишения свободы, который может составить от двух до десяти лет. Материальный ущерб, который фигурирует в деле, оценивается в 500 миллионов рублей.

Следствие также выступало с ходатайством о заочном аресте Разина по обвинению в совершении мошеннических действий на крупную сумму.

Автор:
Юлия Аликова
Город
