Неласковый май для Андрея Разина: продюсер покинул Россию после возбуждения дела

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин покинул территорию России после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Сейчас известно, что он находится во Флориде, сообщают РИА Новости.
Андрею Разину вменяют оформление фиктивного контракта с поэтом Сергеем Кузнецовым. Согласно данным правоохранителей, подобное соглашение дало возможность производителю незаконным образом получать авторское вознаграждение за произведения, исполняемые Юрием Шатуновым.
Кроме того, в действиях подозреваемого усматриваются нарушения, связанные с применением поддельных бумаг и проведением сомнительных финансовых операций.
В случае признания вины, Андрею Разину грозит срок лишения свободы, который может составить от двух до десяти лет. Материальный ущерб, который фигурирует в деле, оценивается в 500 миллионов рублей.
Следствие также выступало с ходатайством о заочном аресте Разина по обвинению в совершении мошеннических действий на крупную сумму.