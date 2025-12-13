Рукопись «Спокойной ночи» Цоя ушла с молотка раньше срока

Рукопись текста известной песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» была продана заранее на аукционе, сообщает 78.ru. Первоначально торговая сессия должна была пройти 18 декабря, однако сделка состоялась раньше.

Кто стал обладателем лота и за какую сумму его приобрели, представители аукциона не уточняют.

Минимальная стоимость, с которой планировалось начать торги, составляла 1 миллион рублей. На рукописи присутствует подпись Нины Барановской, датированная 7 июня 1986 года.

Именно в это время композиция впервые была исполнена на четвертом фестивале Рок-клуба в Ленинграде.

Позже песня вышла в студийной записи, войдя в альбом «Группа крови» в 1988 году. В период с 1985 по 1990 год Нина Барановская работала в Рок-клубе, сначала в качестве методиста, позднее — заведующей отделом репертуара.

Она принимала решения о возможности публичного исполнения новых произведений.

В июне 1986-го «Спокойная ночь» получила необходимые согласования для выступления на сцене. Как отмечал сам Виктор Цой, именно на том фестивале песня прозвучала впервые для широкой публики.

