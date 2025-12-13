Твёрдая рука у кассы: Цискаридзе призвал государство регулировать цены на театральные билеты

Николай Цискаридзе выразил мнение, что вопрос стоимости билетов на театральные представления должен находиться под ответственностью государства, сообщает ТАСС.
Артист подчеркнул, что задачи государства — не только защитить зрителей от увеличения стоимости, но и предотвратить спекуляцию с билетами.
По его словам, вмешательство властей в этот процесс способствует доступности искусства для широкой публики.
Цискаридзе отметил, что все поступления от продажи билетов должны направляться непосредственно в учреждения культуры.
Благодаря такому подходу артисты смогут получать достойное вознаграждение за свою работу, а театры — развивать постановки высокого уровня.
По мнению артиста, финансирование культуры должно обеспечивать и интересы зрителей, и развитие творческих коллективов.
Ранее Цискаридзе рассказал, что одним из важных событий в его профессиональной деятельности стало участие Владимира Путина в сохранении здания одной из наиболее давних балетных школ мира.