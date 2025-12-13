Городовой / Город / Твёрдая рука у кассы: Цискаридзе призвал государство регулировать цены на театральные билеты
Твёрдая рука у кассы: Цискаридзе призвал государство регулировать цены на театральные билеты

Опубликовано: 13 декабря 2025 03:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Артист выразил мнение, что финансирование необходимо направлять непосредственно в театр для обеспечения достойной оплаты труда сотрудников.

Николай Цискаридзе выразил мнение, что вопрос стоимости билетов на театральные представления должен находиться под ответственностью государства, сообщает ТАСС.

Артист подчеркнул, что задачи государства — не только защитить зрителей от увеличения стоимости, но и предотвратить спекуляцию с билетами.

По его словам, вмешательство властей в этот процесс способствует доступности искусства для широкой публики.

Цискаридзе отметил, что все поступления от продажи билетов должны направляться непосредственно в учреждения культуры.

Благодаря такому подходу артисты смогут получать достойное вознаграждение за свою работу, а театры — развивать постановки высокого уровня.

По мнению артиста, финансирование культуры должно обеспечивать и интересы зрителей, и развитие творческих коллективов.

Ранее Цискаридзе рассказал, что одним из важных событий в его профессиональной деятельности стало участие Владимира Путина в сохранении здания одной из наиболее давних балетных школ мира.

Юлия Аликова
