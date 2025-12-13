Городовой / Город / Не только дороги: петербургские дворы и остановки дополнительно засыпят реагентами от наледи
Не только дороги: петербургские дворы и остановки дополнительно засыпят реагентами от наледи

Опубликовано: 13 декабря 2025 04:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В связи с понижением температуры в Петербурге примут дополнительные меры по обработке льда во дворах города.

В Северной столице на этой неделе организованы дополнительные работы по устранению наледи во дворах. Поводом для этого решения стало похолодание, о котором сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Дворовые территории теперь обрабатывают специальными материалами, чтобы уменьшить скольжение.

Все задачи по выполнению этих работ ведомство размещает на цифровой платформе, где исполнители должны предоставить фотографии состояния территории до и после обработки. Крайний срок для загрузки таких фото — 15 декабря.

В учреждениях уточняют, что к середине декабря ожидается повышение температуры, хотя ближайшие выходные будут холоднее.

Дополнительное использование противогололёдных средств, по информации специалистов, повысит безопасность для пешеходов в более чем 1 900 жилых кварталах.

Также работы затронут 33 парковочные зоны и участки возле 64 станций метрополитена.

Ранее в соцсетях ведомства была опубликована рекомендация соблюдать осторожность 12 декабря из-за ожидаемых сложных погодных условий.

Спасательные службы настоятельно советуют горожанам не пренебрегать мерами безопасности в этот период. Ожидается, что после завершения текущих работ риск травматизма во дворах Петербурга уменьшится.

Юлия Аликова
