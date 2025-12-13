Забудьте про «оливье»: где на Новый год подают гнилое мясо и морских червей и почему это считают деликатесом

В разных странах к праздничному столу подают блюда, которые могут удивить россиян своим необычным вкусом и способом приготовления. Многие народы встречают Новый год и Рождество с угощениями, которые сильно отличаются от привычных для нас селёдки под шубой и салата «оливье».

Блогер Александр Долгих рассказал о привычках разных народов, от который становится не по себе.

В Гренландии к главному зимнему празднику готовят деликатесы, которые даже смелые туристы пробуют крайне редко.

Основным угощением становится кивиак — тюлень, начинённый мелкими пернатыми, который закапывают в землю на несколько месяцев и вскрывают только к празднику.

Кроме этого, на столе появляются блюда из акульего мяса, выдержанного до появления характерного запаха, а также китовая кожа с прослойкой жира, которую обычно подают с травяным чаем и кусочками сала.

Жители тропических островов, например, Фиджи, тяготеют к экзотике. Здесь рыбу маринуют в соке лайма и запекают в листьях банана, а мясо свиньи томится на горячих камнях в подземной печи.

Главным угощением называют балоло — морских червей, обжаренных со специями, а на десерт здесь принято предлагать сладкий пудинг из маниоки, известный как вакалоло.

В Австрии среди праздничных блюд всегда присутствует запечённая рыба, поскольку считается, что она приносит удачу. Наряду с этим на стол подаются части свиной головы — пятачок, ухо или щека: так местные надеются привлечь богатство.

Меню часто дополняют венским шницелем, салатом из картофеля и десертами вроде штруделя с яблоком или ягодами.

Обсуждение этих традиций среди пользователей социальных сетей вызвало оживлённую реакцию.

Мнения варьируются: кто-то был шокирован, другие сравнили такое меню с отходами и пришли к выводу, что привычные русские блюда кажутся особым проявлением кулинарной изысканности. Один из комментаторов написал:

"Жрут какие-то отходы и тухлятину!"

Общее мнение таково: после знакомства с такими разными традициями простое «оливье» многим показалось особенно привлекательным и вкусным блюдом для новогоднего застолья.