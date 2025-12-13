Городовой / Город / Волшебный помощник: за что в Петербурге платят до 225 тысяч рублей
Волшебный помощник: за что в Петербурге платят до 225 тысяч рублей

Опубликовано: 13 декабря 2025 00:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Компании в сферах логистики, торговли, развлечений, гостиниц и ресторанов предлагают сотрудникам дополнительные выплаты за оперативность и высокий уровень вовлечённости.

В преддверии новогодних праздников жители Санкт-Петербурга могут получить дополнительный доход, который в некоторых случаях достигает почти 290 тысяч рублей, сообщает 78.ru.

По данным hh.ru, на временные должности приглашают людей, готовых работать в ускоренном темпе и выполнять задачи в сферах логистики, торговли, развлечений, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Одна из наиболее высоких ставок перед Новым годом предлагается фасовщикам подарков со сменной занятостью. За одну смену готовы заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, а за полный цикл работы вахтовым методом (45–60 смен) совокупный доход составляет от 188,4 до 289,4 тысячи рублей, при этом включаются расходы на проживание, питание и дорогу.

Работа помощника по сборке новогодних подарков приносит заработок свыше 147,2 тысячи рублей в месяц. График предусмотрен свободный, можно выбрать смены от четырёх часов, а также чередовать дни труда по системе 2/2 или 3/3.

Еще одна востребованная позиция — помощник-курьер, доставляющий праздничные подарки; максимальная оплата за месяц доходит до 225 тысяч.

В топ самых популярных сезонных вакансий к Новому году вошли:

  • продавец шоколадной продукции — 90 тысяч рублей в месяц;
  • бармен-кассир на праздничную ярмарку — 4 тысячи рублей за смену;
  • няня в гостиницу на новогоднюю ночь — 10 тысяч рублей за пять часов работы;
  • сотрудник склада конфет — от 2,5 до 3 тысяч рублей за смену;
  • аниматор в роли Деда Мороза — 2,5 тысячи рублей за проведение одного события.

Ранее в социальных сетях упоминалось, что сладкие фабрики Ленинградской области увеличили темп выпуска продукции к праздникам и перешли на усиленный режим работы.

Автор:
Юлия Аликова
