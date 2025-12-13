Городовой / Город / Не водитель, а бюджет: Петербург выложит 12,7 млн за вывоз машин нарушителей платной парковки
Не водитель, а бюджет: Петербург выложит 12,7 млн за вывоз машин нарушителей платной парковки

Опубликовано: 13 декабря 2025 01:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Подрядчики будут выполнять работы в соответствии с заявками, поступающими от комитета.

Комитет по транспорту объявил о поиске организации, которая займётся эвакуацией автомобилей с платных парковок при нарушении правил стоянки. Запланированная сумма контракта составляет 12,7 миллиона рублей, а имя подрядчика станет известно 23 декабря, сообщает Neva.Today.

Основная задача исполнителя — работа по вызовам комитета с транспортом разных категорий. На месте задержания составляют подробный протокол с описанием состояния машины, ее особенностей и признаков, что фиксируется на фото и видео.

Далее автомобили перемещаются на охраняемую стоянку, расположенную не далее 20 километров от того места, где можно получить разрешение на возврат транспорта.

Для получения разрешительных документов гражданам нужно обратиться в комитет по адресу: 8-я Советская улица, дом 31/27.

Также отмечалось, что ранее один из жителей Петербурга решил приобрести собственный эвакуатор для решения трудностей с парковкой.

Юлия Аликова
