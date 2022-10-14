Возлюбленной пришлось несладко.
Артиста предали близкие люди.
Певица водит поклонников за нос.
Певец разоблачил собственную ложь.
Ведущая в последнее время все чаще идет за помощью к бывшему сердечному другу Лазареву.
Ведущая всегда тепло отзывается о поп-короле, чего о других знаменитостях не скажешь.
Блогер Алена внимательно следит за жизнью своей эпатажной любимицы.
Ведущая считает, что оступившийся певец имеет право на прощение.
Певцу досталось от возмущенной телеведущей.
Завсегдатай российских ток-шоу пригрозил журналистке физической расправой.
Веселый вдовец разочаровал аудиторию, ожидающую бурных выяснений с ведущей «Алена, блин!».
Некоторые вводят народ в заблуждение ради достижения своих целей.
Журналистка не скрывает: положение певицы плачевное.
Свое решение отказаться от элитной недвижимости юморист никак не аргументировал.
Король отечественной эстрады подставил музыкального продюсера на юбилее своего сына.
Журналистка подняла тему, которая сильно обидела продюсера «Ласкового мая».
Скандальные персонажи бурно выяснили отношения и теперь игнорируют друг друга.
Журналистское расследование взорвало бомбу среди поклонников «Ласкового мая».
Ведущая получила от мероприятия море эмоций.
Журналистка Алена Жигалова резко прошлась по своей скандальной коллеге после ее необоснованной критики Тины Канделаки.