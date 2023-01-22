Лайма Вайкуле

Певицу подозревают в неладном.
Артистка сама на себя не похожа.
Новый имидж певицы дал почву для страшных подозрений.
Скандальная выходка на сцене дала о себе знать.
Давняя история прочно засела в голове известного журналиста.
Латвийская певица всячески отрицает свою зависимость от градусосодержащих напитков.
Экс-солист группы «Чай вдвоем» несколько раз выступал на одной сцене с известной певицей.
Про онкологию певицы забыли, рассматривая ее изменившиеся черты лица.
Высказывания артистки могут дорого ей обойтись.
Популярная артистка появилась на сцене после слухов об онкологии.
Поклонники латвийской певицы уже не знают, что и думать.
Эстрадная певица прервала молчание в соцсетях и опубликовала свежее фото.
Эстрадная певица впервые узнала о страшном диагнозе в США.
О латвийской знаменитости одновременно появилось много новостей.
Журналистка не скрывает: положение певицы плачевное.
Накануне ходили слухи, что от постели тяжелобольной певицы не отходит Алла Пугачева.
Латвийская налоговая не досчиталась более 5000 евро в бюджете страны.
Подруга Аллы Пугачевой не осталась в стороне от нападок на мужа Примадонны.
Ведущей пришлось «спасать» шоу самой.
Алла Борисовна не оставила в одиночестве свою лучшую подругу в тяжелый момент.