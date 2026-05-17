Мигрень в букете и яд для кота: что скрывает ароматная петербургская сирень

Сирень не так безопасна, как кажется.

В Петербурге в этом году весна выдалась необычной. Сирень распустилась на две недели раньше срока — уже в середине мая город наполнился её ароматом.

Мы привыкли, что это главный символ тепла и уюта. Но эксперты предупреждают: за нежным видом скрывается коварство.

В чём подвох?

Сирень не ядовита в привычном смысле слова, но она содержит вещество сирингин, пишет 360.ru со ссылкой на доцента кафедры биоэкологии университета РОСБИОТЕХ Татьяну Ноздрину.

При распаде оно может выделять токсичные соединения. Больше всего этой «химии» в коре, почках и листьях.

Если вы просто сорвали ветку — ничего не случится. Проблемы начинаются, если растение попадает внутрь.

Опасная традиция: есть ли «счастье»?

Многие из нас в детстве искали цветок с пятью лепестками и съедали его «на удачу». От одного цветочка взрослому человеку вряд ли станет плохо. Но детям такое «везение» ни к чему.

Большое количество съеденных цветов может вызвать:

сильную тошноту и горечь во рту;

боли в желудке;

головную боль и общую слабость.

Головная боль в буквальном смысле

Главная проблема сирени — её густой, сладкий аромат. В букете он кажется божественным, но в закрытой комнате быстро превращается в яд.

Эфирные масла сирени очень агрессивны. Если поставить огромный букет в спальне, к утру можно проснуться с жуткой мигренью. Сильный запах провоцирует спазм сосудов и может вызвать аллергию, даже если раньше её не было.

Берегите котов и собак

Домашние животные — главные жертвы комнатной сирени. Кошки часто любят грызть свежую зелень, а собаки — играть с ветками. Для них это закончится печально:

Обильное слюнотечение. Рвота и диарея. Вялость и отказ от еды.

Если ваш питомец пожевал букет — лучше сразу показать его ветеринару.

