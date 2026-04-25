Новости по теме
В Елабуге – Чертово городище, в Пермском крае – М-ский треугольник: 3 самых мистических места в России Полезное
Вкуснее греческого салата я не ел: тот самый рецепт, который прозвали "золотой классикой" Полезное
5 правил успешной ловли леща ранней весной: будет клевать без остановки Полезное
Без жарки и варки: рыба по-корейски готовится сама и получается нереально вкусной Полезное
26 апреля – день Фомаиды Медуницы: приметы, традиции и главные запреты Полезное
Плюс один час на прогулку и две цветущие сакуры: Ботанический сад Петербурга перешел на летний режим

Опубликовано: 25 апреля 2026 10:16
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
 В Ботаническом саду цветет сакура.

Весна в Петербурге наконец-то берет свое. Главная новость для тех, кто любит гулять среди деревьев и цветов: Ботанический сад Петра Великого теперь будет работать дольше. Причем на летний график сад переходит раньше времени — всё из-за многочисленных просьб горожан.

С этой субботы, 25 апреля, парк-дендрарий открыт для посещения до самого вечера. Зайти на территорию можно будет с 10:00 до 19:00. При этом ворота на выход закрываются в 20:00.

Это отличный шанс заглянуть в сад после работы, чтобы выдохнуть и перезагрузиться.

Что с оранжереями?

Если вы планируете не просто подышать воздухом, а посмотреть на экзотические растения под крышей, имейте в виду: график оранжерей не изменился. Они ждут гостей со вторника по воскресенье.

Зайти внутрь можно с 11:00 до 16:30. По понедельникам в оранжереях по-прежнему выходной — растениям тоже нужно отдыхать от внимания.

Время сакуры и первых цветов

Главный хит этих дней — японская вишня. Первые деревья сакуры уже оделись в пышные розовые наряды. Сейчас активно цветут два дерева, и это зрелище, которое нельзя пропускать.

Погода в Петербурге сейчас капризная и прохладная. С одной стороны, хочется тепла. С другой — именно легкий холод не дает сакуре отцвести слишком быстро.

Прохлада как бы «консервирует» лепестки, позволяя нам любоваться ими дольше.

Что еще посмотреть?

Кроме сакуры, в саду уже вовсю просыпаются первоцветы. На газонах можно найти ярко-синие пролески и нежные хохлатки. Если повезет, заметите первые бутоны магнолий — они вот-вот распустятся.

Полезный совет. Билеты лучше покупать заранее на официальном сайте сада. Так вы точно избежите очередей на входе, которые в период цветения сакуры бывают довольно внушительными.

Автор:
Юлия Аликова
