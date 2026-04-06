Страстная седмица без выпечки: почему кулич лучше купить, а не испечь
Страстная седмица без выпечки: почему кулич лучше купить, а не испечь

Опубликовано: 6 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Страстная седмица без выпечки: почему кулич лучше купить, а не испечь
Страстная седмица без выпечки: почему кулич лучше купить, а не испечь
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Лучше купить кулич в магазине и прийти на службы Страстной седмицы.

В Страстную седмицу, в предпасхальные дни, священник Владислав Береговой из миссионерского отдела Песоченской епархии 6 апреля посоветовал не печь куличи самостоятельно. Вместо этого лучше посвятить время богослужениям.

Он отметил, что трата времени на выпечку куличей и пасок в эти уникальные дни лишает человека духовного обогащения.

Береговой в разговоре с «РИА Новости» предложил покупать готовые куличи в магазине и посещать службы Страстной седмицы — включая чтение 12 Евангелий, а также обряды в Страстной четверг, пятницу и субботу.

По его мнению, приоритет стоит отдавать молитве, а не готовке.

Ранее сообщалось, что и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина предостерегла от покупки куличей и творожных пасок на стихийных рынках без документов.

Не стоит приобретать их там, где нарушаются правила хранения или нет данных о составе. В качественных изделиях не должно быть синтетических ароматизаторов и искусственных красителей.

Автор:
Юлия Аликова
