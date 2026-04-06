Неделя чистоты-2026: Петербург блестит ярче с нейросетями

Особое внимание уделяется содержанию фасадов зданий, ограждений, элементов благоустройства, а также своевременной уборке территорий.

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная «Неделя чистоты», инициированная Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).

Акция проходит в период весеннего месячника благоустройства с 6 по 11 апреля и проводится уже в 11-й раз, чтобы усилить ответственность владельцев частной собственности за состояние их имущества. По данным инспекции, результаты акции ежегодно улучшаются.

Весной 2025 года число проверенных объектов выросло почти на 25% — с 1000 до 1300, при этом нарушений стало меньше на 15% (с 260 до 220), и свыше половины из них устранили прямо во время акции.

В 2026 году инспекторы усилят контроль с помощью передовых технологий: например, один комплекс «Городовой» на базе нейросетей позволяет дополнительно осмотреть 500 объектов в день, что повышает общую результативность.

Во время «Недели чистоты» фокус сделан на чистоте фасадов, заборов, элементов благоустройства и уборке зимнего мусора.

Инспекторы организуют обходы, фиксируют проблемы и выдают указания по их ликвидации. Владельцев имущества просят добросовестно выполнять обязанности и оперативно наводить порядок.