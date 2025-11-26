Городовой / Город / «Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули»
Опубликовано: 26 ноября 2025 17:00
Global Look Press / Federation Council of Russia

Валентине Матвиенко в ходе публичного мероприятия напомнили о популярном интернет-меме, связанном с её высказыванием о сосульках.

Валентина Матвиенко, руководитель Совета Федерации, высказалась по поводу широко известного шутливого мема, связанного со словом «сосули», который появился, когда она возглавляла Санкт-Петербург.

Эту историю Матвиенко вспоминает без раздражения. По её словам, человек должен уметь «посмеяться над собой», а не над окружающими, передает слова государственного деятеля МК.

Матвиенко добавила, что жители Санкт-Петербурга всегда отличались требовательностью и следили за работой городских властей. При этом Матвиенко подчеркнула: в словарях признаются оба варианта написания — и «сосули», и «сосульки».

Матвиенко занимала пост губернатора Петербурга с 2003 по 2011 год. Мемы начали распространяться после её высказывания на служебном совещании в 2010 году:

«Срезать лазером или паром сосули»

, — заявила она тогда.

Эта фраза быстро приобрела популярность и до сих пор вспоминается пользователями социальных сетей.

Ранее стало известно, что Валентина Матвиенко предложила ввести годовой платеж на обязательное медицинское страхование для тех, кто трудоустроен, но не работает.

Автор:
Юлия Аликова
Город
