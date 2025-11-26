«Посмеяться над собой»: Матвиенко удивила спокойной реакцией на интернет-шутку про петербургские «сосули»

Валентина Матвиенко, руководитель Совета Федерации, высказалась по поводу широко известного шутливого мема, связанного со словом «сосули», который появился, когда она возглавляла Санкт-Петербург.
Эту историю Матвиенко вспоминает без раздражения. По её словам, человек должен уметь «посмеяться над собой», а не над окружающими, передает слова государственного деятеля МК.
Матвиенко добавила, что жители Санкт-Петербурга всегда отличались требовательностью и следили за работой городских властей. При этом Матвиенко подчеркнула: в словарях признаются оба варианта написания — и «сосули», и «сосульки».
Матвиенко занимала пост губернатора Петербурга с 2003 по 2011 год. Мемы начали распространяться после её высказывания на служебном совещании в 2010 году:
«Срезать лазером или паром сосули»
, — заявила она тогда.
Эта фраза быстро приобрела популярность и до сих пор вспоминается пользователями социальных сетей.
Ранее стало известно, что Валентина Матвиенко предложила ввести годовой платеж на обязательное медицинское страхование для тех, кто трудоустроен, но не работает.