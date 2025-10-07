«Где неработающий возьмет 45 тысяч»: Петербург в шоке от предложения Совфеда

Новый способ пополнить бюджет или удар по бедным?

В Совете Федерации предложили ввести новый способ воздействия на неработающих граждан РФ — обязательные взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в размере 45 тысяч рублей в год.

С инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодных парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год.

45 тысяч за право на медицину: аргументы и предложения

Как пишет РБК, политик аргументировала предложение тем, что «в среднем по стране работодатель за работника платит в медстрах 45 тыс. рублей».

Таким образом, неработающие граждане, получающие доходы неофициально или не работающие вовсе, должны будут компенсировать эти взносы.

Петербург в негодовании: где взять деньги?

Предложение Матвиенко вызвало бурную реакцию в социальных сетях Петербурга. Жители Северной столицы высказали опасения и возмущение.

Основной вопрос, который волнует горожан:

«Где не работающий россиянин возьмет 45к?».

Многие пользователи высказывали опасения по поводу социальной справедливости:

«А тем кто умер не дожив до пенсии, пенсионные взносы детям возвращать не хотят ? Или это другое?».

«А где логика? Они же не работают, так где деньги брать будут?».

«В деревнях и селах безработица, как интересно там будут взимать. Матвиенко нужно вывезти за пределы Мск и показать как люди живут».

«Только в нашей стране так могут. В других не работающим платят деньги. В нашей забирают».

Некоторые рассматривают возможность отказа от ОМС в пользу частной медицины:

«Придется отказаться от ОМС тогда».

И действительно, за 45 тысяч можно оформить приличный ДМС на год.

Опасения растут, в одном из комментариев был задан риторический вопрос: