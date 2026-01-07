Что за напасть вынуждает хозяек садить за рождественский стол чётное число гостей: секреты народных примет

Рождество — это не только религиозный праздник, но и время, когда семья едет вместе, растет добром и надеждой на лучшее.

Рождество Христово — один из самых душевных и светлых праздников в России, который ежегодно отмечается 7 января. Этот день у многих ассоциируется с теплом семьи, ароматом свежей выпечки и традициями, которые передаются из поколения в поколение.

Исторические корни праздника

Рождество началось в России после праздника крещения князя Владимира в 988 году. В этот день отмечают рождение Спасителя — Иисуса Христа, и по православной традиции он отмечается 7 января по юлианскому календарю.

В отличие от православных, западные христиане придерживаются григорианского календаря и отмечают праздник 25 декабря.

С момента зарождения традиций Рождество сопровождалось не только богослужениями, но и народными гуляниями, театральными постановками — вертепами, где показывали сцены из жизни младенца Христа.

Традиции и обычаи

В России Рождество долго было праздником скромным. Массовые гулянья, праздничные ярмарки и сувенирные елки появились только в XIX веке под влиянием Европы. Однако издавна сохранилось немало интересных обычаев:

В рождественскую ночь в церквях проходят службы, ночные колядки (пение и хождение с рождественской звездой по домам) дарят радость и украшают атмосферу праздника.

В этот день принято ходить в гости и делать подарки — это символическое расположение к судьбе и желанию удачи в новом году.

За праздничным столом нужно садиться четными числами, чтобы добиться процветания. Если гость приходит нечетное число, воспользуйтесь дополнительным прибором.

Дома украшали фигурками ангелов для защиты от злых духов и несчастий.

Народные приметы и запреты

Рождество у наших предков было наполнено поверьями. Вот несколько из них:

Если в Рождество больной человек чихнет, это к скорому выздоровлению.

Если незамужняя девушка смотрит на расческу — скоро выйдет замуж. Нельзя было ее терять.

Женщинам на три дня подряд (7-9 января) было запрещено работать на дому, чтобы не «вымести» счастье из дома.

Ссоры на Рождество могли привести к болезням и бедам, поэтому старались проводить праздники в мире.

Запрет на употребление алкоголя и гадания — считается, что это ослабляет дух и приносит вред здоровью.

Погодные приметы

Наши предки обращали внимание и постоянно в этот день, ведь с ней связывались прогнозы на весь год:

Ясное звездное небо 6 января — к урожайному году.

Метель в Рождество предвещала раннюю весну.

Крепкий мороз сулит жаркое лето.

Если утром 7 января выпал снег, год будет удачным и прибыльным.

Что такое колядки?

Колядки — это рождественские песни и игры, которые исполняются ночью после показа первой звезды. Колядующие ходят по домам, поют песни, желают разнообразить и получить от хозяев сладости или деньги.

В руках колядующих всегда рождественская звезда, символ искренности и чистоты помыслов.