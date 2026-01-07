Горькая правда о каникулах: сколько дней отдыхали петербуржцы студеной советской зимой

Почему 1 января стало выходным лишь в 1947-м?

Современное представление о Новом годе немыслимо без продолжительных каникул, начинающихся ещё в декабре.

Однако история этого праздника в Советском Союзе — это не история длинного отдыха, а путь трансформации от «буржуазного пережитка» к главному семейному торжеству, которое, тем не менее, долгое время не предполагало щедрых выходных.

Революционный декрет: Новый год как «поповский» предрассудок

Сразу после Октябрьской революции 1917 года отношение новой власти к традиционным празднованиям было радикально отрицательным.

Новый год, неразрывно связанный с религиозным Рождеством, попал в категорию «буржуазных» и «поповских» предрассудков. И даже ёлка была заклеймена как «буржуазная затея».

В 1929 году был издан декрет, устанавливавший, что 1 января является обычным рабочим днём.

Несмотря на официальный запрет, народная традиция оказалась живучей. Праздник продолжал отмечаться тайно — за закрытыми окнами, со скромными застольями и подарками для детей.

Власти пытались бороться с этим явлением: так, в 1928 году Политбюро выпускало постановление, запрещавшее «двойное празднование» (по новому и старому стилю) и обязывавшее граждан отрабатывать дни, предшествующие праздничной ночи.

Реабилитация через детей: призыв Постышева

Поворотный момент наступил в конце 1935 года. 28 декабря в газете «Правда» было напечатано письмо партийного деятеля Павла Постышева. В нём содержался прямой призыв вернуть детям возможность радоваться празднику.

Постышев справедливо указывал, что дети рабочих лишены того, что раньше было доступно лишь детям буржуазии.

Это предложение получило быструю поддержку на высшем уровне, в том числе от Сталина. Праздник был оперативно «реабилитирован», но с обязательной идеологической коррекцией: это был уже не Рождественский, а светский, детский, массовый советский Новый год.

Вся страна начала организовывать ёлки в клубах, школах и дворцах пионеров. Вернулся Дед Мороз, а затем и его внучка Снегурочка. Таким образом, в 1936 году Новый год вернулся в публичное пространство, но 1 января оставалось рабочим.

Трудовая дисциплина важнее отдыха: выходной 1 января

Несмотря на всенародную любовь, 1 января оставалось рабочим ещё более десяти лет. Только 23 декабря 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР этот день был официально объявлен праздничным и нерабочим.

Историки отмечают, что причина этого решения была скорее утилитарной, нежели гуманной. Власти осознали, что после ночных гуляний люди приходили на работу 1 января «уставшими и неработоспособными».

Выходной был введён для сохранения трудовой дисциплины. Важной особенностью советской традиции была оговорка: если 1 января выпадало на воскресенье, то следующий понедельник рабочим днём не становился. Праздник, по сути, «сгорал».

Суровая правда о каникулах

Самый важный аспект — отсутствие длинных каникул. Полноценного новогоднего отдыха, как сегодня, в СССР не существовало вплоть до его распада.

Взрослые работающие граждане получали в распоряжение всего один нерабочий день — 1 января. Уже 2 января вся страна возвращалась к труду.

Единственной категорией, которой полагался перерыв, были школьники — у них проводились зимние каникулы, начинающиеся в конце декабря. Это лишь укрепило статус Нового года как преимущественно детского праздника.

Создание чуда своими руками

Ограничение отдыха не уменьшало значимости праздника. Напротив, он ожидался с особым трепетом.

В условиях дефицита подготовка превращалась в настоящий квест: необходимо было «достать» мандарины, ингредиенты для «Оливье» и «Селёдки под шубой», а также бутылку «Советского шампанского».

Сформировался уникальный советский новогодний ритуал: генеральная уборка 30 декабря, просмотр «Иронии судьбы» 31-го, обращение главы государства под бой курантов и, конечно, «Голубой огонёк» — главная музыкальная программа ночи.

Это был праздник, ценность которого определялась не количеством свободных дней, а той атмосферой единения, создаваемую людьми, вопреки всему.

Эволюция отдыха

Современные длинные каникулы — явление уже постсоветского периода. После 1991 года к 1 января стали добавлять 2 января, затем 3-5 января, а Рождество 7 января получило статус государственного выходного.

С 2005 года россияне официально отдыхают с 1 по 8 января, что порой растягивается до десяти дней.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.