Карельская прогулка вверх дном: петербургские туристы перевернулись на аэролодке

В Медвежьегорском районе Республики Карелия помощь потребовалась группе туристов из Санкт-Петербурга.

По словам председателя государственного комитета по вопросам безопасности Олега Полякова, происшествие произошло 6 января в 17:03, сообщает 78.ru.

Группа возвращалась с острова Кижи на судне на воздушной подушке, когда транспортное средство столкнулось с деревьями примерно в одном километре от берега и опрокинулось.

Пострадавшими оказались все пассажиры. Благодаря местным жителям туристам удалось выбраться на берег, где им оказали помощь до прибытия специалистов. Четверых из пяти человек госпитализировали в центральную больницу Медвежьегорска.

Среди получивших травмы – 51-летний мужчина, 44-летняя женщина и её дочь, все из Санкт-Петербурга.

Кроме этого, пострадал 78-летний путешественник, прибывший из Кировской области. У мужчины выявили перелом, закрытую травму головы и многочисленные ушибы.

Олег Поляков обратился к владельцам и пассажирам водного транспорта с просьбой внимательно относиться к вопросам безопасности и обязательно учитывать погодные условия при планировании поездок.

– Призываю всех участников водного транспорта соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия перед началом путешествий,

– заявил он.

