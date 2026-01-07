Городовой / Город / Детское кресло или двойной штраф: с 9 января за поездку без него платить придется вдвое больше
Детское кресло или двойной штраф: с 9 января за поездку без него платить придется вдвое больше

Опубликовано: 7 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Anton Belitsky

Самозанятые водители такси будут платить штраф в 50 тысяч рублей, как и должностные лица.

С девятого января штрафы за перевозку несовершеннолетних в легковом автомобиле без специальных удерживающих средств увеличатся вдвое.

Этот порядок закреплён изменениями, внесёнными в статью 12.23 Кодекса России об административных правонарушениях. Цель нововведений — усилить меры по обеспечению безопасности пассажиров-детей.

Теперь водителей, не выполнивших требования к перевозке детей, ожидает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Для сотрудников организаций предусмотрены суммы от 25 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам такая правонарушение обойдётся в сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Водители, зарегистрированные в качестве самозанятых и работающие на такси, будут привлекаться к ответственности так же, как должностные лица — сумма взыскания для них составит 50 тысяч рублей.

Такую меру власти приняли для усиления контроля за безопасной перевозкой детей в коммерческом транспорте.

В начале января в России также вступают в силу новые правила, касающиеся степени затемнения стекол автомобилей.

Ожидается, что эти шаги повысят уровень дорожной безопасности и позволят более эффективно защищать права водителей и пассажиров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
