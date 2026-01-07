Детское кресло или двойной штраф: с 9 января за поездку без него платить придется вдвое больше

С девятого января штрафы за перевозку несовершеннолетних в легковом автомобиле без специальных удерживающих средств увеличатся вдвое.
Этот порядок закреплён изменениями, внесёнными в статью 12.23 Кодекса России об административных правонарушениях. Цель нововведений — усилить меры по обеспечению безопасности пассажиров-детей.
Теперь водителей, не выполнивших требования к перевозке детей, ожидает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Для сотрудников организаций предусмотрены суммы от 25 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам такая правонарушение обойдётся в сумму от 100 до 200 тысяч рублей.
Водители, зарегистрированные в качестве самозанятых и работающие на такси, будут привлекаться к ответственности так же, как должностные лица — сумма взыскания для них составит 50 тысяч рублей.
Такую меру власти приняли для усиления контроля за безопасной перевозкой детей в коммерческом транспорте.
В начале января в России также вступают в силу новые правила, касающиеся степени затемнения стекол автомобилей.
Ожидается, что эти шаги повысят уровень дорожной безопасности и позволят более эффективно защищать права водителей и пассажиров.
