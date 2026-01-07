Петербуржцы начали дышать свободнее: грипп отступает, но врачи предупреждают об одном коварном исключении

В Санкт-Петербурге отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на 43,3%.

В начале января 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано значительное снижение случаев острых респираторных инфекций и гриппа — этот показатель уменьшился на 41,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Эпидемический порог среди всех групп населения не был превышен, сообщает пресс-служба межрегионального управления санитарного ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В структуре заболеваемости острыми инфекциями на первую неделю года доля гриппа составляет 7,2%. Среди других вирусов чаще всего выявляют SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и аденовирусы.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе уменьшился на 43,3%.

В Ленинградской области общая заболеваемость ОРВИ и гриппом также опустилась, сокращение составило 39,4%.

Эпидемические значения среди жителей региона остаются не превышенными. На случаи гриппа в Ленинградской области приходится 3,3% от всех острых респираторных инфекций в начале года.

По наблюдениям специалистов, в числе негриппозных возбудителей преобладают риновирусы, коронавирус SARS-CoV-2 и аденовирусы.

За первую неделю января уровень заражения коронавирусом в Ленинградской области снизился в 2,2 раза по сравнению с концом декабря.

