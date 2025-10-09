Социальная справедливость: безработных петербуржцев хотят лишить бесплатной медицины

Глава Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержала предложение Валентины Матвиенко о введении платежей за ОМС для неработающих граждан.
«Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу», — заявила Енилина.
Финансирование неработающих: 200 миллиардов на три года
Как пишет spb.kp.ru, проект бюджета Петербурга на ближайшие три года предусматривает 200 миллиардов рублей на страхование неработающего населения.
На 2026 год выделено 63 миллиарда, включая 20,5 миллиарда для трудоспособных неработающих граждан.
Это может стать шагом к «социальной справедливости» и снижению нагрузки на региональные бюджеты.