Городовой / Город / Социальная справедливость: безработных петербуржцев хотят лишить бесплатной медицины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Не украсит, но и не испортит»: эксперт о спорном проекте павильона метро «Лиговский проспект-2» в Петербурге Город
Как в Гатчине построили амфитеатр, которому не суждено было зазвучать Город
Чье имя носит аэропорт Пулково? 30% петербуржцев даже не подозревают, в честь кого он назван Общество
Кронштадт и Сестрорецк исчезнут с лица земли: сколько осталось до петербургской катастрофы Город
Как в Питере оплачивать парковку: цены и пошаговая инструкция Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Социальная справедливость: безработных петербуржцев хотят лишить бесплатной медицины

Опубликовано: 9 октября 2025 15:00
платная медицина
Социальная справедливость: безработных петербуржцев хотят лишить бесплатной медицины
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

По мнению местных властей, инициатива направлена на более справедливое распределение расходов на систему здравоохранения.

Глава Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержала предложение Валентины Матвиенко о введении платежей за ОМС для неработающих граждан.

«Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу», — заявила Енилина.

Финансирование неработающих: 200 миллиардов на три года

Как пишет spb.kp.ru, проект бюджета Петербурга на ближайшие три года предусматривает 200 миллиардов рублей на страхование неработающего населения.

На 2026 год выделено 63 миллиарда, включая 20,5 миллиарда для трудоспособных неработающих граждан.

Это может стать шагом к «социальной справедливости» и снижению нагрузки на региональные бюджеты.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».