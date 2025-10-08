«Маловероятно, что такой список существует»: откуда взялась карта сокровищ в Петербурге, которую продают за деньги

Где искать сокровища, которые еще не найдены?

Заманчивые объявления о продаже «точек с кладами» в любой точке мира периодически появляются в сети.

Однако, когда речь заходит о Петербурге, возникает вопрос: существуют ли известные, задокументированные места, где могут скрываться сокровища, или это лишь мифы и легенды?

Архитектурный фотограф, дизайнер и автор проекта “Архитектура петербургского настроения” Любовь Черник поделилась своим видением этой темы с порталом «Городовой».

«Список точек» — миф, а случайность — реальность

«На мой взгляд, маловероятно, что такой список существует, ведь если бы эти точки были известны, клад уже давно нашел бы своего нового владельца», — отмечает Любовь Черник.

По ее мнению, гораздо более вероятно обнаружить клад «случайным образом».

И статистика подтверждает эту мысль: за последние 200 лет в Петербурге зарегистрировано 55 крупных кладов, и многие из них были найдены именно благодаря случайности, часто при проведении строительных или реставрационных работ.

Знаменитые находки: От серебряных гор Нарышкиных до золотых слитков Морозовых

Среди зарегистрированных кладов особое место занимает находка семьи Нарышкиных.

«27 марта 2012 года строители, проводившие реконструкцию здания на ул. Чайковского, нашли потайную комнату», — рассказывает Любовь Черник.

В кладе находилось 2168 предметов, а общий вес серебряных изделий составил 412 килограммов.

«Таких объемных кладов в Петербурге не находили никогда».

Не менее впечатляющим является клад фабрикантши Лихачевой, обнаруженный в 1978 году в ее фамильном особняке на 3-й линии Васильевского острова.

Этот клад, сейчас хранящийся в Эрмитаже, был «более скромным», но не менее ценным.

Золотые слитки общей массой около 100 кг были найдены в 1965 году при реконструкции Гостиного двора, в кабинете ювелирного дома Морозовых.

А в 2019 году во время реставрации гатчинского особняка художника Павла Щербова на чердаке были обнаружены письма Куприна и револьвер.

Это находки, имеющие «большую ценность» не только материальную, но и историческую.

Почему кладоискателей в Петербурге мало?

При таком обилии легенд и реальных находок, почему же число профессиональных кладоискателей в Петербурге не так велико?

Любовь Черник, хотя и не дает прямого ответа на этот вопрос, намекает на сложности.

«Если бы эти точки были известны, клад уже давно нашел бы своего нового владельца», — говорит она.

Это означает, что поиск сокровищ — это скорее игра случая и везения, чем результат точного планирования.

К тому же, многие исторические места либо уже исследованы, либо находятся под охраной, что затрудняет любые несанкционированные раскопки.

Легенды остаются легендами, а реальные находки — результатом счастливой случайности или кропотливой работы реставраторов.