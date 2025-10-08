Городовой / Город / За скромным фасадом Морской скрывается дворец с гобеленами Наполеона и золотом
За скромным фасадом Морской скрывается дворец с гобеленами Наполеона и золотом

Опубликовано: 8 октября 2025 16:00
Парадные залы
Городовой ру

Снаружи классицизм Пеля, внутри — десятилетия перестроек и роскоши.

На Английской набережной и на Невском проспекте петербургские дворцы видны издалека — колонны, скульптуры, пышные фасады. А вот дом на Морской легко принять за обычный особняк сдержанного классицизма.

Но стоит открыть двери — и попадаешь в парадные интерьеры, которые больше напоминают королевский дворец, чем городской особняк.

От Гагарина к Половцову

История дома уходит в XVIII век, но нынешний облик он приобрёл в 1830-х, когда архитектор Александр Пель перестроил его для князя Гагарина. Позже владельцем стал сенатор Александр Половцов, зять барона Штиглица.

Именно он превратил особняк в настоящий "музей стилей", приглашая лучших архитекторов Петербурга — от Гарольда Боссе до Максими­лиана Месмахера.

Главный сюрприз — парадная лестница. Её стены украшали гобелены, подаренные Наполеоном Александру I и через несколько поколений попавшие к Половцову.

Белый зал с эркером работы Николая Брюллова был создан для балов и приёмов, а Красная гостиная делилась аркой на две части и собирала шумные вечера.

Библиотека и золото

Особая гордость особняка — библиотека. Дубовые шкафы и камин флорентийской работы создают атмосферу старинного кабинета. А Золотой зал, облицованный мрамором разных пород, поражает богатством, не уступающим парадным интерьерам императорских дворцов.

Дом архитектора

После революции дом сохранился лучше многих аристократических особняков. С 1934 года здесь работает Дом архитектора, а в 1980-е проведена реставрация.

Сегодня особняк остаётся закрытым для случайного прохожего, но за его сдержанным фасадом и по-прежнему скрыт дворец — редкий памятник парадной городской жизни Петербурга.

Елизавета Астахова
