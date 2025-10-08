Городовой / Город / Вы не поверите, что спрятано в руках у бронзового гнома на улицах Выборга
Вы не поверите, что спрятано в руках у бронзового гнома на улицах Выборга

Опубликовано: 8 октября 2025 18:00
Вилли
Вы не поверите, что спрятано в руках у бронзового гнома на улицах Выборга
Городовой ру

Монетка или угощение — и бронзовый хранитель исполнит желание.

Прогуливаясь по старым улочкам Выборга, можно встретить не только средневековые башни и мостовые, но и… гнома с кренделем в руках. Его зовут Вилли, и у него есть своя легенда.

Легенда о Вилли

По одной из легенд, в старом Выборге жили гномы. Они знали тайны ремёсел и делились ими с людьми. Но война заставила их скрыться. Лишь один из них, пекарь Вилли, решился снова выйти к людям.

Он нашептал пекарю рецепт особого хлеба — такого, чтобы через него было видно солнце. Так появился крендель, который вернул городу душу и сделал людей добрее.

Где найти гнома

Сегодня бронзовый Вилли с кренделем в руках стоит на перекрёстке Крепостной и Красноармейской улиц (адрес: Красноармейская, 12). Маленький арт-объект быстро стал любимцем горожан и туристов.

Традиция и символ

Считается, что Вилли исполняет желания и помогает тем, кто верит в добро. Поэтому к нему приходят не с пустыми руками: оставляют монетки, сладости или даже кусочки хлеба.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
