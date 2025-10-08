Вы не поверите, что спрятано в руках у бронзового гнома на улицах Выборга

Прогуливаясь по старым улочкам Выборга, можно встретить не только средневековые башни и мостовые, но и… гнома с кренделем в руках. Его зовут Вилли, и у него есть своя легенда.
Легенда о Вилли
По одной из легенд, в старом Выборге жили гномы. Они знали тайны ремёсел и делились ими с людьми. Но война заставила их скрыться. Лишь один из них, пекарь Вилли, решился снова выйти к людям.
Он нашептал пекарю рецепт особого хлеба — такого, чтобы через него было видно солнце. Так появился крендель, который вернул городу душу и сделал людей добрее.
Где найти гнома
Сегодня бронзовый Вилли с кренделем в руках стоит на перекрёстке Крепостной и Красноармейской улиц (адрес: Красноармейская, 12). Маленький арт-объект быстро стал любимцем горожан и туристов.
Традиция и символ
Считается, что Вилли исполняет желания и помогает тем, кто верит в добро. Поэтому к нему приходят не с пустыми руками: оставляют монетки, сладости или даже кусочки хлеба.