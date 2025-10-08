Городовой / Город / Купол и глобус: как любимое петербуржцами здание на Невском обошло высотный запрет
Купол и глобус: как любимое петербуржцами здание на Невском обошло высотный запрет

Опубликовано: 8 октября 2025 19:00
Дом Зингера
Купол и глобус: как любимое петербуржцами здание на Невском обошло высотный запрет
globallookpress/ Roman Naumov; URA.RU

Тайна высоты скрыта в куполе и фирменных символах компании.

Дом Зингера — одно из самых узнаваемых зданий Невского проспекта. Сегодня он воспринимается как часть классического петербургского пейзажа, но в начале XX века его появление стало настоящей сенсацией.

Дом был построен архитектором Павлом Юльевичем Сюзором в 1904 году. Его официальная высота составила 23,5 метра — ровно столько, сколько позволяли правила: здания не могли быть выше карниза Зимнего дворца.

Как обойти правило

"Но выше карниза можно было сделать мансарду, купол и глобус", — поделился с «Городовым» экскурсовод Дмитрий Рыпин.

Именно этот приём позволил дому визуально "перерасти" соседей. "Диаметр глобуса 3 метра, визуально увеличивает высоту здания", — уточнняет эксперт.

Символика глобуса

Глобус стал не только архитектурной хитростью, но и фирменным знаком компании Singer.

"Родина её в Америке, о чём говорят початки кукурузы. А также орёл не двухглавый дома Романовых, а одноглавый", — отметил Дмитрий Рыпин.

Все эти детали напоминали: компания пришла из-за океана и работает по всему миру.

Взгляд сегодня

Сегодня дом с куполом и глобусом стал одной из самых узнаваемых точек Петербурга. Он не просто выделяется высотой, но и хранит в себе историю первых международных корпораций, пришедших в Россию в начале XX века.

Автор:
Елизавета Астахова Федор Никонов
Город
