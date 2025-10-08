Купол и глобус: как любимое петербуржцами здание на Невском обошло высотный запрет

Дом Зингера — одно из самых узнаваемых зданий Невского проспекта. Сегодня он воспринимается как часть классического петербургского пейзажа, но в начале XX века его появление стало настоящей сенсацией.
Дом был построен архитектором Павлом Юльевичем Сюзором в 1904 году. Его официальная высота составила 23,5 метра — ровно столько, сколько позволяли правила: здания не могли быть выше карниза Зимнего дворца.
Как обойти правило
"Но выше карниза можно было сделать мансарду, купол и глобус", — поделился с «Городовым» экскурсовод Дмитрий Рыпин.
Именно этот приём позволил дому визуально "перерасти" соседей. "Диаметр глобуса 3 метра, визуально увеличивает высоту здания", — уточнняет эксперт.
Символика глобуса
Глобус стал не только архитектурной хитростью, но и фирменным знаком компании Singer.
"Родина её в Америке, о чём говорят початки кукурузы. А также орёл не двухглавый дома Романовых, а одноглавый", — отметил Дмитрий Рыпин.
Все эти детали напоминали: компания пришла из-за океана и работает по всему миру.
Взгляд сегодня
Сегодня дом с куполом и глобусом стал одной из самых узнаваемых точек Петербурга. Он не просто выделяется высотой, но и хранит в себе историю первых международных корпораций, пришедших в Россию в начале XX века.