Тайна острова любви: зачем Павел Петрович построил павильон Венеры

Опубликовано: 8 октября 2025 21:00
Озеро, павильон
Он стоит на острове, созданном руками людей, но кажется частью старинной легенды.

На Белом озере, среди отражений сосен и облаков, стоит небольшой павильон. Его стены кажутся частью пейзажа — то ли храм, то ли декорация из античного мифа. Только вот это не Италия и не Франция, а самая настоящая Гатчина.

От французской мечты к гатчинской реальности

Во время путешествия по Европе Павел Петрович увидел во французском Шантийи остров с павильоном, посвящённым Венере. И загорелся идеей построить такой же — для прогулок, лодочных поездок и тихого отдыха у воды.

Архитектор Винченцо Бренна воплотил замысел на Белом озере: вырыл каналы, создал остров и поставил на нём лёгкое здание с огромными окнами, куда можно было войти прямо с лодки.

Архитектура отражений

Павильон Венеры — почти как миниатюрный храм античности. Внутри — фонтаны, светлая роспись в технике гризайль и плафон "Триумф Венеры". Снаружи — зеркальная гладь воды и мягкий шум ветра. Кажется, время здесь замедляется само собой.

За два столетия многое вокруг изменилось, но идея осталась той же — место, где можно ненадолго отвлечься от суеты и почувствовать себя частью старинного парка.

Автор:
Елизавета Астахова
