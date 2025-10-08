Городовой / Город / Да кто же такой этот Зеленин, что в его честь названы три улицы Петербурга?
Да кто же такой этот Зеленин, что в его честь названы три улицы Петербурга?

Опубликовано: 8 октября 2025 20:00
Зелейная дорога
Да кто же такой этот Зеленин, что в его честь названы три улицы Петербурга?
Городовой ру

На карте Петербурга можно найти целый топонимический ансамбль Зелениных улиц.

В начале XVIII века на месте впадения Карповки в Малую Невку появился пороховой завод, переведённый сюда из Москвы. Дорога, ведущая к нему от Петропавловской крепости, называлась "Зелейной" — от старинного слова "зелье", то есть порох.

Путь от "зелья"

Завод закрыли в 1801 году, дорога потеряла военное значение и стала загородным маршрутом к Крестовскому острову. Постепенно название изменилось: "Зелейная" превратилась в "Зеленина".

Три улицы вместо одной

Сегодня в Петербурге сохранился целый ансамбль: Большая, Малая и Глухая Зеленина. Это уникальный случай — обычно триады состоят из Большой, Малой и Средней улиц.

Поэтический след

С Большой Зелениной связаны и "блоковские" места Петербурга: здесь бывал Александр Блок, для которого этот район был важной точкой городской биографии.

Современность

До 2007 года по Большой Зелениной шла трамвайная линия, соединявшая Чкаловский проспект с Крестовским мостом. Сегодня же улица хранит память о своём необычном названии, в котором спрятана целая история города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
