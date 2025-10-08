Да кто же такой этот Зеленин, что в его честь названы три улицы Петербурга?

В начале XVIII века на месте впадения Карповки в Малую Невку появился пороховой завод, переведённый сюда из Москвы. Дорога, ведущая к нему от Петропавловской крепости, называлась "Зелейной" — от старинного слова "зелье", то есть порох.
Путь от "зелья"
Завод закрыли в 1801 году, дорога потеряла военное значение и стала загородным маршрутом к Крестовскому острову. Постепенно название изменилось: "Зелейная" превратилась в "Зеленина".
Три улицы вместо одной
Сегодня в Петербурге сохранился целый ансамбль: Большая, Малая и Глухая Зеленина. Это уникальный случай — обычно триады состоят из Большой, Малой и Средней улиц.
Поэтический след
С Большой Зелениной связаны и "блоковские" места Петербурга: здесь бывал Александр Блок, для которого этот район был важной точкой городской биографии.
Современность
До 2007 года по Большой Зелениной шла трамвайная линия, соединявшая Чкаловский проспект с Крестовским мостом. Сегодня же улица хранит память о своём необычном названии, в котором спрятана целая история города.