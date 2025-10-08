1660 бриллиантов: раскрыта цена самого сложного шедевра Фаберже

Редчайшее «Зимнее яйцо», созданное фирмой Карла Фаберже, вновь выставлено на торги.
Императорский подарок
Лот был создан в 1913 году по заказу императора Николая II для его матери. Яйцо выполнено из горного хрусталя — «одного из самых сложных материалов для обработки».
Материал украшен инкрустацией из 1660 бриллиантов. Внутри скрывается платиновая корзина с анемонами, каждый цветок вырезан из белого кварца, а стебли и тычинки сделаны из золотой проволоки.
История рекордов
«Зимнее яйцо» уже дважды устанавливало мировой рекорд: в 1994 году в Женеве его продали за 7,3 миллиона швейцарских франков, а в 2002 году в Нью-Йорке — за 9,6 миллиона долларов.