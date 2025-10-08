Городовой / Общество / 1660 бриллиантов: раскрыта цена самого сложного шедевра Фаберже
1660 бриллиантов: раскрыта цена самого сложного шедевра Фаберже

Опубликовано: 8 октября 2025 18:30
Зимнее яйцо
1660 бриллиантов: раскрыта цена самого сложного шедевра Фаберже
Городовой ру

Аукцион Christie’s в Лондоне 2 декабря станет площадкой для продажи этого шедевра, оцененного в колоссальные 27 миллионов долларов.

Редчайшее «Зимнее яйцо», созданное фирмой Карла Фаберже, вновь выставлено на торги.

Императорский подарок

Лот был создан в 1913 году по заказу императора Николая II для его матери. Яйцо выполнено из горного хрусталя — «одного из самых сложных материалов для обработки».

Материал украшен инкрустацией из 1660 бриллиантов. Внутри скрывается платиновая корзина с анемонами, каждый цветок вырезан из белого кварца, а стебли и тычинки сделаны из золотой проволоки.

История рекордов

«Зимнее яйцо» уже дважды устанавливало мировой рекорд: в 1994 году в Женеве его продали за 7,3 миллиона швейцарских франков, а в 2002 году в Нью-Йорке — за 9,6 миллиона долларов.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
