«4 года учила язык… и не знает достопримечательности»: почему петербурженок могут не пустить в Южную Корею

Опубликовано: 8 октября 2025 20:30
путешествие в Корею
«4 года учила язык… и не знает достопримечательности»: почему петербурженок могут не пустить в Южную Корею
globallookpress/ Edgar Breshchanov

Почему девушек из России разворачивают в аэропорту?

Неожиданные трудности с въездом в Южную Корею возникают у россиянок.

На паспортном контроле их подвергают настоящему экзамену: требуют назвать достопримечательности страны на корейском языке, сообщить курс местной валюты и стоимость билета на автобус.

«Цель визита не соответствует заявленной»

Если ответы кажутся сотрудникам подозрительными или неверными, девушек задерживают в аэропорту и отправляют обратно.

Стандартная формулировка отказа — «цель визита не соответствует заявленной». Предполагается, что власти опасаются нелегальной трудовой миграции.

Одиночество под прицелом

Наиболее часто подобные ситуации случаются с теми, кто путешествует в одиночку.

Туристок, прибывающих в составе группы или с попутчиками, обычно пропускают без проблем.

Реакция петербуржцев: от недоумения до понимания

Эта ситуация вызвала бурную реакцию среди петербуржцев.

«Меня так в Грецию не пустили», — делится одна из комментаторов.

Другой отмечает:

«На фига ехать в другую страну одной как турист и не назвать ни одной достопримечательности страны в которую поехала. Я бы тоже не пустил».

Есть и те, кто видит иронию:

«4 года учила язык, и как турист не знает достопримечательности…ну-ну, туристка. Однозначно, не просто так ее остановили».

Некоторые же делятся своим позитивным опытом:

«Был в Сеуле в мае, въезд разрешен в течение 3 лет. Никаких проблем ни с нашими пограничниками, ни с корейскими».

Встречаются и мнения, ставящие под сомнение целесообразность поездки:

«Зачем вообще туда ехать, куча стран есть интереснее».

Как пишет "Полис", основная причина отказов во въезде — подозрения в намерении заниматься нелегальной трудовой деятельностью.

Южнокорейские власти проявляют настороженность к туристам, не имеющим четкого плана поездки, подтвержденного маршрута или достаточного финансового обеспечения.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
