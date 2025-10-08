«4 года учила язык… и не знает достопримечательности»: почему петербурженок могут не пустить в Южную Корею

Неожиданные трудности с въездом в Южную Корею возникают у россиянок.
На паспортном контроле их подвергают настоящему экзамену: требуют назвать достопримечательности страны на корейском языке, сообщить курс местной валюты и стоимость билета на автобус.
«Цель визита не соответствует заявленной»
Если ответы кажутся сотрудникам подозрительными или неверными, девушек задерживают в аэропорту и отправляют обратно.
Стандартная формулировка отказа — «цель визита не соответствует заявленной». Предполагается, что власти опасаются нелегальной трудовой миграции.
Одиночество под прицелом
Наиболее часто подобные ситуации случаются с теми, кто путешествует в одиночку.
Туристок, прибывающих в составе группы или с попутчиками, обычно пропускают без проблем.
Реакция петербуржцев: от недоумения до понимания
Эта ситуация вызвала бурную реакцию среди петербуржцев.
«Меня так в Грецию не пустили», — делится одна из комментаторов.
Другой отмечает:
«На фига ехать в другую страну одной как турист и не назвать ни одной достопримечательности страны в которую поехала. Я бы тоже не пустил».
Есть и те, кто видит иронию:
«4 года учила язык, и как турист не знает достопримечательности…ну-ну, туристка. Однозначно, не просто так ее остановили».
Некоторые же делятся своим позитивным опытом:
«Был в Сеуле в мае, въезд разрешен в течение 3 лет. Никаких проблем ни с нашими пограничниками, ни с корейскими».
Встречаются и мнения, ставящие под сомнение целесообразность поездки:
«Зачем вообще туда ехать, куча стран есть интереснее».
Как пишет "Полис", основная причина отказов во въезде — подозрения в намерении заниматься нелегальной трудовой деятельностью.
Южнокорейские власти проявляют настороженность к туристам, не имеющим четкого плана поездки, подтвержденного маршрута или достаточного финансового обеспечения.