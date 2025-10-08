«Я просто лежал на холодной земле, еще и водой ледяной омывался»: как съемки на берегах Невы едва не убили актера

Подводные и водные съемки — это уже не экзотика, а скорее обыденность современного кинематографа.

Для актеров это означает погружение не только в образ, но и в буквальном смысле — в водную стихию.

Сергей Марочкин, актер и создатель блога о культуре, кино и театре делится с порталом «Городовой» своими впечатлениями и историями из мира съемок под водой.

Это страшно и опасно: Подготовка к подводному погружению

«Это, ну, мне лично интересная история и страшная, и опасная в какой-то мере, потому что это целая команда с тобой работает», — говорит Сергей Марочкин.

Прежде чем окунуться в водную стихию, актеры проходят серьезную подготовку.

«Ты не просто погружаешься, с тобой рядом как минимум три водолаза, дежурит МЧС на берегу, тебя учат, перед этим ты проходишь практику», — поясняет он.

Важно научиться не только правильно дышать под водой, получая кислород из баллона, но и «при этом еще играть какую-то роль».

4 дня ради 12 секунд: История съемок под водой

У Сергея Марочкина есть личный опыт, который ярко иллюстрирует сложности подводных съемок.

«У меня был единственный случай. В 2008 году фильм «Москва.ру» снимали в Ялте, и у нас была киноцитата из фильма «На игле». Мой герой проваливался в унитаз, потом монтаж, и я уже под водой».

«И эту сцену мы снимали, наверное, 4 съемочных дня, потому что обучение, потому что сложные съемки, казалось бы, 12-секундный эпизод, вот 4 дня мы снимали», — объясняет актер.

Воспаление легких из-за отсутствия безопасности: Обратная сторона медали

Однако не все подводные съемки проходят гладко. Сергей Марочкин вспоминает случай в Петербурге, когда, играя роль «трупа», его должно было смывать волной Невы.

«Я просто лежал на земле, это был, кстати, ноябрь, играли лето, и тогда я схватил воспаление легких, потому что безопасность была не соблюдена. Я просто лежал на холодной земле, еще и водой ледяной омывался».

Этот эпизод подчеркивает, насколько важна безопасность на съемочной площадке, особенно при работе в экстремальных условиях.

«Вообще, сейчас это почти в каждом проекте уже есть водные сцены или подводные сцены, поэтому навострились и снимают их довольно быстро. Главное, чтобы безопасность была соблюдена».

Сергей Марочкин говорит, что, несмотря на все сложности, подводные съемки становятся все более распространенными, но требуют тщательного подхода к организации процесса.