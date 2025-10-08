«Выбирают не по твердости, а по цвету кожицы»: правила покупки идеального королька

Рот вязать не будет, пользы принесет не меньше, чем клюква.

С приходом октября в магазинах снова появляется один из самых вкусных и полезных осенне-зимних фруктов — королёк. Яркий, сладкий, чуть терпкий — он не только украшает осенний стол, но и действительно укрепляет здоровье.

«Королек весьма полезен благодаря высокому содержанию витаминов А и С, которое позволяет обеспечить соответственно 22,2% и 16,7% от суточной нормы потребности организма. Немного в меньшем количестве присутствуют витамины группы В, Е, К. Богат фрукт минеральными веществами, такими как йод, железо, кобальт, кальций, калий, фосфор, марганец, магний», — рассказала «Городовому» Елена Мясникова, к.т.н., доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Эксперт отмечает, что содержащиеся во фрукте пектин и антиоксиданты помогают противостоять болезням сердечно-сосудистой системы.

«Употребляют его для профилактики железодефицитной анемии, авитаминоза, а также снижения холестерина, нормализации артериального давления, повышения иммунитета, укрепления стенок сосудов и нормализации обмена веществ», — уточняет Мясникова.

А вот к выбору плодов стоит подойти внимательно.

«При выборе королька следует обращать внимание на внешний вид и степень зрелости. Выбирают плод не по твердости, а по цвету кожицы. Она должна быть темно-оранжевая или коричневатая, насыщенного цвета и равномерного окраса». Зеленоватая или светло-оранжевая кожица говорит о том, что плод не дозрел. «Поверхность плода должна быть гладкой, блестящей, без повреждений и пятен, допускаются тонкие тёмные полосочки, которые для некоторых сортов также являются признаком спелости. Слишком твёрдые плоды, вероятно, будут недозрелыми, а слишком мягкие — переспевшие», — добавляет эксперт.

Есть и ещё один нюанс. Околоплодные листочки должны быть высохшими, а кожица под ними коричневатого оттенка. Выбирайте плоды с засохшей плодоножкой — это свидетельствует, что королек был снят в спелом состоянии.

Как отмечает специалист, на российские прилавки королёк чаще всего поступает из Армении, Грузии и Узбекистана. «Следует отметить, что в Узбекистане плоды созревают одними из первых, поэтому их часто можно встретить в продаже.

В России королек выращивают в тёплых регионах страны: на Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской области».