«Лечебный воздух»: на каких тропинках Ленобласти полезно дышать полной грудью

Вопрос о наличии в Петербурге специально маркированных троп с «лечебным воздухом» ставит перед исследователями интересный вызов.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, отмечает в беседе порталом «Городовой», что, хотя таких официально обозначенных мест нет, регион изобилует экологически чистыми маршрутами.

Там качество воздуха благотворно влияет на самочувствие.

Котлин: Панорамы и военные тайны

Один из таких маршрутов пролегает на острове Котлин, в его самой западной части. Эта экотропа позволяет не просто совершить прогулку, но и соприкоснуться с военной историей.

«Можно ходить, погулять там по этой тропе, можно посмотреть или даже подняться на укрепления, которые там есть и раньше использовались для обороны», — поясняет Наталья Ансталь.

Дополнительным бонусом является смотровая вышка, откуда открываются захватывающие панорамы Финского залива, идеально подходящие для красивых фотографий.

«Зеленый квартал»: Экология в шаговой доступности

Другой интересный маршрут — экотропа «Зеленый квартал». Она расположена на территории старого лесопитомника, что гарантирует обилие деревьев и чистоту окружающей среды.

«Поэтому здесь достаточно такое-то зеленое место, много деревьев, которые как раз-таки здесь вот, так скажем, лечебный воздух будут создавать», — отмечает эксперт.

Преимущество этой тропы — ее удобство для неспешного посещения: маршрут закольцован, позволяя путникам «ходить по кругу, и вы, где начали, там и закончите свой путь».

Сестрорецкое болото: Путешествие через топь к свежести

Особого внимания заслуживает маршрут, пролегающий через Сестрорецкое болото. Это приключение требует определенной подготовки, поскольку тропа начинается через лес и топи.

Однако обустройство маршрута продумано:

«Конечно, тоже здесь все оборудовано специально так, чтобы вы не запачкались, чтобы не было никаких проблем».

А наградой за этот путь становится встреча с настоящей природой:

«Ну а дальше уже вас встречают болота, свежий воздух, поэтому можно ее отнести к лечебному воздуху».

Петербург полон зеленых ресурсов

«На самом деле экотроп достаточно много, и в целом Санкт-Петербург не скупится на такие экологические места», — заключает Наталья Ансталь.

Это свидетельствует о том, что даже жителям большого города не нужно далеко отправляться, чтобы найти уголок, где можно подышать действительно чистым воздухом.